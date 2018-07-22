وزير الخارجية الليبي يبحث في زامبيا مستجدات الأوضاع



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 طرابلس (وكالات) بحث وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، مع رئيس زامبيا إدجار لونجو، مستجدات الأزمة الليبية وآخر التطورات في المنطقة. ونقل موقع «بوابة الوسط» الليبية عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية قوله في بيان، إن هذا اللقاء جاء في إطار الزيارة الرسمية للوزير إلى جمهورية زامبيا، نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، للمشاركة في قمة «الكوميسا» العشرين لرؤساء وقادة الدول والحكومات، التي عقدت خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري. وبحث الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين ليبيا وزامبيا، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.