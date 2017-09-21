اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية تفجير مترو لندن



تاريخ النشر: الخميس 21 سبتمبر 2017 لندن (وكالات) أعلنت الشرطة البريطانية أمس، اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية تفجير مترو لندن الجمعة الماضي والذي خلف 30 جريحا. وقالت شرطة لندن في بيان، «إنها اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً بمنطقة نيوبورت بويلز، ثم اعتقلت رجلين آخرين بنفس المدينة». وأضافت أن أحد الموقوفين يبلغ من العمر 48 عاماً بينما يبلغ الآخر 30 عاماً، مشيرة إلى أن رجال الأمن يقومون حاليا بتفتيش منازل المتهمين الثلاثة. وأكدت أن عدد الموقوفين ارتفع إلى 5 أشخاص بعد أن تم اعتقال اثنين يوم السبت الماضي أحدهما بميناء «دوفر» جنوبي إنجلترا، والثاني بمقاطعة «ساري» غربي لندن.