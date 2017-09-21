226 قتيلاً و700 مصاب جراء زلزال عنيف ضرب وسط المكسيك

مكسيكو سيتي (وكالات)

قتل 226 شخصاً، بينهم 32 طفلاً على الأقل، وأصيب أكثر من 700 آخرين، بينهم نحو 400 حالتهم خطيرة، وانهارت عشرات المباني، جراء الزلزال القوي الذي ضرب وسط المكسيك أمس الأول، بينما يقوم رجال الإطفاء وجنود وأفراد بالشرطة ومتطوعون بالبحث عن الناجين تحت الركام.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية لويس فيليبي بوينتي: «إن العدد الأكبر من الوفيات حدث في ولاية موريلوس جنوبي العاصمة»، حيث أشارت تقارير إلى سقوط 55 قتيلا، بينما لقي 49 شخصاً على الأقل حتفهم في العاصمة مكسيكو سيتي.

وفر آلاف المواطنين من المباني الإدارية بطول شارع ريفورما وسط العاصمة، فيما دوت صافرات الإنذار وتوقفت حركة المرور حول نصب ملاك الاستقلال. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي: «إن قوة الزلزال بلغت 7.1، وكان مركزه بالقرب من بلدة رابوسو بولاية بويبلا الواقعة، على بعد 123 كيلومترا جنوب غربي مكسيكو سيتي».

وقال وزير الداخلية ميغيل أنجيل اوسوريو: «ستعمل القوات المسلحة والشرطة الاتحادية بلا توقف حتى استنفاذ إمكانات العثور على أحياء». وقدم الرئيس إنريكي بينيا نييتو تعازيه للعائلات قائلا في إعلان إلى السكان «قدر المستطاع يتعين أن يبقى السكان في منازلهم حين تكون آمنة وتفادي إحداث ازدحام في الشوارع حيث يجب أن تتحرك العربات للنجدة». وانقطع التيار الكهربائي أمس عن حوالى 40% من سكان مدينة مكسيكو و60% من سكان ولاية موريلوس.