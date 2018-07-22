البرلمان العربي يطالب باتخاذ تدابير بشأن تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين

أحمد شعبان (القاهرة)
أكد البرلمان العربي مجدداً رفضه وإدانته تجنيد ميليشيا الحوثي الانقلابية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واتخاذهم دروعاً بشرية.
وشدد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على أن ذلك يعد انتهاكاً واضحاً للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، وانتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً ويستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
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ودعا السلمي الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن.
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كما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف باتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحدٍ علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وانتهاكٍ صارخٍ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفةٍ لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية ..داعيا الأمم المتحدة لدعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال في الجمهورية اليمنية.
وطالب السلمي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية بإدانة واستنكار ما تقوم به ميلشيا الحوثي من أعمالٍ إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنيين، وتجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الجبرية، والدعوة لإصدار قرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة.