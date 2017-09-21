«داعش» يقصف قافلة مساعدات إيرانية بدير الزور

دمشق (د ب أ)
أصيب أحد أفراد قافلة المساعدات التي قدمتها إيران إلى محافظة دير الزور السورية أمس، بجروح جراء قصف تنظيم «داعش» القافلة التي وصلت الى مبنى محافظة دير الزور شرق سوريا .
وقال مصدر في محافظة دير الزور إن شخصا أصيب بجروح طفيفة، وتعرض مبنى المحافظة لأضرار جراء سقوط قذائف عليه حيث توجد بداخله قافلة المساعدات إضافة الى المباني القريبة من مبنى المحافظة. وأكد أن قافلة المساعدات التي وصلت ظهر أمس، إلى مدينة دير الزور برا، هي أول قافلة إنسانية غير سورية بهذا الحجم تصل إلى المدينة التي تم فك الحصار عنها حديثا من قبل قوات النظام وحلفائه.
|
|