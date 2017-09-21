«داعش» يقصف قافلة مساعدات إيرانية بدير الزور

دمشق (د ب أ)

أصيب أحد أفراد قافلة المساعدات التي قدمتها إيران إلى محافظة دير الزور السورية أمس، بجروح جراء قصف تنظيم «داعش» القافلة التي وصلت الى مبنى محافظة دير الزور شرق سوريا .

وقال مصدر في محافظة دير الزور إن شخصا أصيب بجروح طفيفة، وتعرض مبنى المحافظة لأضرار جراء سقوط قذائف عليه حيث توجد بداخله قافلة المساعدات إضافة الى المباني القريبة من مبنى المحافظة. وأكد أن قافلة المساعدات التي وصلت ظهر أمس، إلى مدينة دير الزور برا، هي أول قافلة إنسانية غير سورية بهذا الحجم تصل إلى المدينة التي تم فك الحصار عنها حديثا من قبل قوات النظام وحلفائه.

وأشار إلى أن القافلة تضم أكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية، تحتوي على مواد غذائية متنوعة وألبسة وأدوية ومستلزمات دراسية وغيرها من المواد الضرورية، لمساعدة أهالي المدينة التي فرض عليهم حصار تجاوز الثلاث سنوات. يذكر أن القافلة الإيرانية انطلقت ظهر أمس الأول من دمشق باتجاه مدينة دير الزور عبر مناطق ريف حماة والرقة، وكانت القوات الحكومية كسرت الحصار عن مدينة دير الزور في 5 سبتمبر الجاري بعد تقدم القوات الحكومية من محوري جنوب وجنوب غرب المدينة.