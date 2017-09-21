العبادي يستعد من مخمور لاقتحام الحويجة بكركوك

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، من قضاء مخمور التابع للموصل بمحافظة نينوى والذي وصله أمس، أن الاستعدادات لاقتحام الحويجة جنوب غرب كركوك لتحريرها من سيطرة «داعش» اكتملت، فيما تستعد القوات العراقية لاقتحام الشرقاط جنوب الموصل في الساعات المقبلة. في نفس الوقت وصل وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي إلى محافظة الأنبار غرب البلاد لمتابعة عمليات التحرير الجارية للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم «داعش».

وتأتي زيارة العبادي قبيل هجوم وشيك للقوات العراقية على مسلحي تنظيم «داعش» في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك. وسيكون قضاء مخمور المجاور لقضاء الحويجة منطلقا للقوات العراقية خلال الحملة العسكرية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن زيارة العبادي تهدف إلى «الإشراف والاطلاع على تحشيد القوات والخطط لتطهير مناطق شرق دجلة وغرب كركوك والحويجة».

وكان حيدر المحمداوي المتحدث الإعلامي لفصيل (33) في مليشيات «الحشد الشعبي» قال أول أمس الأول إن «الحويجة محاطة من جانبها الغربي، والجنوب الغربي، والجنوب من عدة خطوط صد طبيعية، وهي سلسلة جبال حمرين وجبال مكحول والزاب، فضلا عن مناطق تعتبر مسرح عمليات ملتهبة، وهي الفتحة الزوية، شارع النمل، شارع الصناعة، الخانوكة، الشرقاط، بالإضافة إلى قرى أخرى خلف الجبل».