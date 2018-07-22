خالـد الهيـل: يجب التصدي لزيارة تميم السرية إلى بريطانيا

أبوظبي (الاتحاد)

دعا المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل إلى التصدي للزيارة السرية لأمير قطر تميم بن حمد إلى بريطانيا، مؤكداً أن تميم يستغل زيارته في هذا التوقيت لتنفيذ أجندته الخبيثة، مشيراً إلى تمويل النظام القطري لمنظمات إرهابية.

وكتب الهيل عبر حسابه على تويتر: «دعوة للشرفاء للتصدي للزيارة السرية لتميم بن حمد إلى لندن توقيت الزيارة مستفز خصوصاً بعد فضيحة رشوة المليار دولار وجرائم حقوق الإنسان في قطر حضور هذا الطاغية إلى البرلمان البريطاني يوم الاثنين هو استفزاز للديمقراطية التي يتشدق بها!». وأضاف: «يجب الضغط على تميم بن حمد لإلغاء زيارته إلى بريطانيا في هذا التوقيت لتنفيذ أجندته الخبيثة فهو أكبر عابث بالديمقراطية وملف حقوق الإنسان في العالم -شرد هذا النظام آلاف القطريين مع عائلاتهم -مول هذا النظام المجرم منظمات إرهابية قتلت وشبحت يجب محاسبتهم فوراً».

وتابع: «أدعو الجميع للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية ضد زيارة تميم بن حمد السرية إلى لندن».