90 % من مدينة الرقة تحت سيطرة «قسد»

عواصم (وكالات)

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على 90% من مساحة الرقة في شمال سوريا، وتواصل القتال ضد تنظيم «داعش» الذي يتحصن في المساحة المتبقية من المدينة. وانشق لواء «أسامة بن زيد» التابع للجيش السوري الحر في الجبهة الجنوبية عن «الفرقة 46» وانضم إلى «جيش خالد» المبايع لتنظيم «داعش» في محافظة درعا جنوب سوريا. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها الجوية قتلت 850 متشدداً في سوريا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس، «نتيجة الضربات الجوية المكثفة للتحالف الدولي، انسحب تنظيم داعش من خمسة أحياء في المدينة، لتصبح 90% من مساحة المدينة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية».

وتقع الأحياء التي انسحب مقاتلو التنظيم منها وفق المرصد، في شمال المدينة، مشيراً إلى «تقهقر من تبقى من عناصر التنظيم إلى حي الأمين ومركز المدينة والمجمع الحكومي وبعض المباني في وسطها».

وبحسب عبد الرحمن، فإن المرحلة الأخيرة من الهجوم لن تكون سهلة، نظراً إلى «صعوبة التقدم وإتمام عمليات تمشيط الأحياء المتبقية جراء كثافة الألغام التي زرعها «داعش».