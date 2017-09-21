بغداد: استفتاء كردستان مرفوض الآن أو لاحقاً

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت متأخر من أمس الأول، إن استفتاء كردستان العراق «مرفوض» سواء جرى الآن أو في المستقبل «وهو مخالف للدستور وفيه تجزئة وإضعاف للبلد» متوقعا انفراجا خلال الساعات المقبلة. ودعت السعودية الأكراد إلى العدول عن إجراء الاستفتاء الذي يعتزمون إجراؤه في 25 سبتمبر، محذرة من «مخاطر» قد تترتب على ذلك، مؤكدة حرصها على حفظ وحدة العراق. كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبحث فرض عقوبات على الإقليم بسبب إصراره على إجراء استفتاء الاستقلال. في حين خرجت تظاهرات مناهضة لرئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني والاستفتاء في محافظة السليمانية، التي يدير فيها الرئيس العراقي فؤاد معصوم مباحثات الأيام الأخيرة، حيث التقى بارزاني واتفقا على إرسال وفد إلى بغداد.

وقال العبادي خلال لقائه مع نخبة من الإعلاميين والمحللين السياسيين «أبلغنا الأكراد أننا في وطن واحد، ولا نرضى بسياسة الأمر الواقع فنحن شركاء في كل شيء، كما قلنا لهم نحترم طموح مواطنينا ونعرض الدخول في مفاوضات جدية وواسعة لحل المشاكل وفق الدستور وضمن العراق الموحد، وأن المطروح الآن هو الاتجاه لإلغاء الاستفتاء وليس تأجيله ولا إشراف للأمم المتحدة أو أي دولة أخرى على الحوار أو استفتاء كردستان، وتواجدها بموافقة وطلب الحكومة الاتحادية لتقديم المساعدة».

وأكد رفضه إجراء استفتاء الإقليم «حتى على حدود ‏مارس 2003» ، متوقعا انفراجا كبيرا خلال الساعات المقبلة للأزمة القائمة بين بغداد وأربيل. وأضاف أن «وقت الاستفتاء ليس مناسبا وغير صحيح بأي وقت، واذا تطلب الأمر فرض الأمن في حال إجراء الاستفتاء، سنقوم بذلك، ولكن تبديل الحدود من طرف واحد سيفتح باب الدماء على مصراعيه. ورفض العبادي التصعيد والخطابات النارية بدون فائدة وجلب قوات من خارج كركوك إلى المحافظة، منتقدا أيضا خطابات «التجييش» ضد الكرد في بغداد وعده عملا خبيثا . وطالب العبادي القوات المركزية المتواجدة في كركوك، بأن لا تكون طرفا في أي نزاع ينشب هناك وحماية جميع المكونات.

واضاف أنه لا قتال من أجل منطقة أو مدينة أو قطعة أرض، وأن الحرب مرفوضة تماما، مؤكدا في الوقت ذاته أن بغداد لن تحكم سنجار أو المناطق المتنازع عليها، لأن سكان هذه المناطق هم من سيحكمون مناطقهم. وحول صلاحية النظام الكونفيدرالي للعراق، قال رئيس الوزراء إن ذلك يستدعي تعديل الدستور والسير في الإجراءات التي نص عليها، وهو أن يصوت عليه ثلثا أعضاء مجلس النواب، وإجراء استفتاء شعبي لكل العراقيين على التعديل.