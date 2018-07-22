قرقاش: منع قطر مواطنيها من الحج تخبط

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج، هو استمرار لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة، وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد على أن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة، والذي تمارسه قيادته، مشيراً إلى أن المواطن القطري، إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّيّة.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «توتير» : « أياً كانت الأسباب يبقى من الصعب استيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج، فهو استمرار لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة، وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته». وأضاف معاليه «لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج قراراً شخصياً للمواطن القطري؟ لماذا يتم تسييّس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجِد سبباً لذلك إلا عدم ثقة في المواطن، والذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّيّة، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأي والرأي الآخر».