عباس: ترامب سيأتي بصفقة العصر خلال أيام

نيويورك (وكالات)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «إن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب «شهادة على جدية الرئيس الأميركي بشأن إبرام اتفاق سلام في الشرق الأوسط قريباً»». ووجه عباس الشكر لترامب لاستقباله في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناقش هذا الاجتماع التطورات المتعلقة بالعملية السياسية، ومجمل الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وقال عباس عبر مترجم: «إن دل هذا على شيء فإنما يدل على جدية الرئيس أنه سيأتي بصفقة العصر في الشرق الأوسط خلال هذا العام أو خلال الأيام المقبلة». وأضاف عباس: «نحن واثقون أن فخامة الرئيس ترامب مصمم بالوصول للسلام في الشرق الأوسط، وهذا يعطينا تطمينات بأننا سنصل إلى سلام حقيقي مع الشعب الإسرائيلي». وذكر أنه التقى مبعوثي الرئيس ترامب الذين زاروا المنطقة نحو 20 مرة، ما يدل على الاهتمام بإيجاد حل لهذه القضية».

وفي كلمة القاها لاحقا أما الجمعية العامة قال عباس إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضينا سيكون له أثرًا كبيرًا فى محاربة الإرهاب، مضيفًا أنا ضد الإرهاب المحلى والإقليمي والدولى مهما كان مصدره. وتابع :»الحاضن الطبيعى للتحريض وأعمال العنف هو الاحتلال الإسرائيلى العسكرى لأرضنا الذي جاوز اليوم نصف قرن من الزمان»، موضحًا أن استمرار الاحتلال يعتبر وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى.