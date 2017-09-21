الجيش الليبي يدحر المليشيات الداعشية ويسيطر على معظم صبراته

بنغازي، طرابلس(وكالات)

نجح الجيش الليبي بمدينة صبراتة في دحر عدد من المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي محكما سيطرته على أحياء ومناطق واسعة بالمدنية الساحلية الواقعة غربي العاصمة طرابلس. وأفشلت القوات التابعة لـ «غرفة عمليات مكافحة داعش» محاولة يائسة للمليشيات التي حاولت الهجوم على الغرفة المشكلة قبل أشهر لمحاربة التنظيم الإرهابي في المدينة. ويتكون التحالف الإرهابي الذي يحاول السيطرة على المدينة الساحلية من إرهابيين يحاولون السيطرة على سواحل المدينة ومخارجها لبسط نفوذهم في تهريب البشر والوقود والسلع التموينية إلى خارج البلاد.

وتحرك هذه المليشيات قيادات من القاعدة وداعش، تتلقى التعليمات من الإرهابي «شعبان هدية» المعروف بـ «أبو عبيدة الزاوي» من مدينة الزاوية.وتتبع قوات «غرفة مكافحة تنظيم داعش» كتيبة القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بحسب تقارير لـ «سكاى نيوز».وأطلق الجيش عملياته ضد التنظيمات المتطرفة بعد تكرار الاستفزازات والمضايقات على التمركزات والبوابات التابعة له، حسب بيان عسكري أدلى به. وأوضح البيان، أن تدخل غرفة عمليات محاربة داعش جاء بعد «محاولة البعض تصوير هذه المليشيات وكأنها مساوية لهذه الغرفة وتنازعها الشرعية».

إلى ذلك، يشهد جنوب شرقي العاصمة طرابلس حشوداً عسكرية وتوتراً منذ عصر أمس الأول، وذلك على خلفية تقدم قوات محسوبة على المؤتمر الوطني السابق التي ترابط في منطقة ترهونة (100كم جنوب شرقي العاصمة) إلى منطقة قصر بن غشير أولى ضواحي العاصمة.وأفاد شهود عيان لـ «العربية.نت»، أن منطقة قصر بن غشير قد أقفلت منافذها المؤدية إلى خارج المدينة جنوباً وشرقاً من قبل كتيبة ثوار طرابلس التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق (حكومة بطرابلس مدعومة من الأمم المتحدة ويترأسها فايز السراج)، وسط حشود عسكرية كبيرة للكتيبة في المنطقة.

وقال الشهود، إنهم استيقظوا صباح أمس الأربعاء ليجدوا منافذ المنطقة أقفلت بالسواتر الترابية والحاويات بعد سماع إطلاق نار متقطع ليل البارحة جنوب العاصمة.وتشهد منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس منذ ساعات عصر الثلاثاء، وحتى بعد منتصف ليل الأربعاء توتراً أمنياً وحشوداً لم تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة. وكانت كتيبة ثوار طرابلس قد نشرت على صفحتها في فيسبوك صباح أمس الأول، قالت فيه: «عودة المخربين الذين قاتلوهم شباب العاصمة قبل أشهر مرفوضة»، في إشارة لحشود قوات المؤتمر.

وقال مصدر عسكري بالكتيبة لـ «العربية.نت» إن «ميليشيات المؤتمر وأبرزها ميليشيات تعرف باسم الكاني مدعومة من سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية تقدمت يوم الثلاثاء بعتاد كبير وسيارات مسلحة باتجاه منقطة السبيعة المتاخمة لبن غشير ومنطقة المطار جنوب العاصمة».وأشار المصدر إلى أن قرابة 30 عربة مسلحة وسيارات مسلحة أخرى إضافة لعدد كبير من المقاتلين عسكروا فعلياً بالسبيعة في انتظار إمدادات أخرى على ما يبدو، بحسب المصدر.وقال المصدر إن التقدم العسكري لقوات المؤتمر المقربة من المفتي المعزول تتزامن مع قرب موعد الاحتجاجات التي دعا إليها «عبد الباسط قطيط» والذي تبين أنه مدعوم من حكومة المؤتمر والمفتي المعزول، والذي سبق أن أعلنت كتيبة ثوار طرابلس منعه من قيادة أي احتجاجات.