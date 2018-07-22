تسجيل 132 إصابة بحمى الضنك في مأرب

عدن (الاتحاد)
أعلن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، تسجيل 132 حالة إصابة بحمى الضنك في مختلف مناطق المحافظة، خلال الأسابيع الماضية. وأطلق المكتب نداء استغاثة للجهات الرسمية والحكومية والمنظمات الدولية والمحلية للتدخل العاجل لمواجهة المرض، محذراً من خطورة التطورات الصحية التي تشهدها المحافظة، من بينها الانتشار السريع للعديد من الأمراض والأوبئة مثل «الحصبة والكوليرا والدفتيريا» وأخيراً الانتشار الواسع لحمى الضنك. وأوضح المكتب، أن القطاع الصحي يعاني من شح الإمكانيات نتيجة الوضع الراهن والحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
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