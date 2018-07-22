تسجيل 132 إصابة بحمى الضنك في مأرب



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) أعلن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة ‏مأرب، تسجيل 132 حالة إصابة بحمى ‏الضنك في مختلف مناطق المحافظة، خلال الأسابيع ‏الماضية. وأطلق المكتب نداء استغاثة للجهات الرسمية ‏والحكومية والمنظمات الدولية والمحلية للتدخل العاجل ‏لمواجهة المرض، محذراً من خطورة التطورات الصحية التي ‏تشهدها المحافظة، من بينها الانتشار السريع للعديد من ‏الأمراض والأوبئة مثل «الحصبة والكوليرا والدفتيريا» ‏وأخيراً الانتشار الواسع لحمى الضنك.‏ ‏وأوضح المكتب، أن القطاع الصحي يعاني ‏من شح الإمكانيات نتيجة الوضع الراهن ‏والحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.