اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك «خليج السلام 6» بالسعودية

الرياض (وكالات)

اختتم التمرين الخليجي البحري المشترك (خليج السلام 6) فعالياته أمس بمشاركة حرس الحدود السعودي وخفر السواحل الكويتي والبحريني وبمساندة طيران الأمن السعودي في مياه الخليج العربي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ختام التمرين حضره نائب المدير العام لحرس الحدود السعودي اللواء الركن بدر الجابري وقائد القوات الكويتية المشاركة المقدم مساعد الشطي وقائد خفر السواحل البحريني العميد البحري الركن علاء سيادي.

وقالت، إن فعاليات اليوم الختامي للتمرين تضمنت تنفيذ القوات المشاركة لست فرضيات وهي فرضية الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والسطو المسلح والصيد غير القانوني والإرهاب البحري والجريمة المنظمة في أعالي البحار وفرضية عملية إرهابية تستهدف منشأة بترولية في عرض البحر. واعرب اللواء الجابري في ختام الفعاليات عن الشكر لقيادة التمرين والمشاركين فيه على ما قدموه من جهد داعيهم إلى الاستفادة القصوى من هذه التمارين في كسب المهارات وتبادل الخبرات.

من جانبه، أوضح قائد التمرين الخليجي البحري المشترك (خليج السلام 6) العميد البحري دليم القحطاني ان التمرين يهدف إلى ترسيخ مبدأ التعاون والتكامل في العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود المبذولة في الميدان. وأضاف القحطاني أن التمرين يهدف أيضاً إلى تنسيق وتنظيم المفاهيم والعمل بروح الفريق الواحد من خلال عدد من الخطط التكتيكية والفرضيات بسيناريوهات تحاكي الواقع أعدت نظرا لتعدد مصادر التهديد الأمني الذي يهدد دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن التمرين يهدف لاختبار الجاهزية والقيادة والسيطرة ومهام الإسناد اضافة إلى تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية الخليجية على المستوى العملياتي والمستوى الميداني لقوات حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في تنفيذ التمرين. وبين أن القوات المشاركة أثبتت ومن الواقع العملي في التمرين وما تخلله من تدريبات مكثفة كيفية التعامل الأمثل في القيام بعمليات البحث والإنقاذ ومواجهة تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والسطو المسلح وتنفيذ مهام الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة في أعالي البحار.يأتي هذا التمرين في نطاق التعاون العسكري الذي اقره الاجتماع الـ (35) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.