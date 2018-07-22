علماء اليمن يدينون نهب الحوثيين للمساعدات الإغاثية



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 عدن (وكالات) دانت هيئة علماء اليمن جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية، في نهب المساعدات الإغاثية الإنسانية التي تقدمها الدول الصديقة والهيئات والمنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني وخاصة في المناطق التي مازالت ترزح تحت سيطرة الميليشيا. وذكرت الهيئة في بيان صحفي، إن هذه الجرائم أدت إلى زيادة تدهور الوضع الإنساني، وخاصة في ظل إيقافها لمرتبات مئات الآلاف من الموظفين منذ ما يقارب السنتين. واستنكر البيان قيام الميليشيا بنهب المساعدات الإغاثية وبيعها في السوق السوداء لتمويل حروبهم ضد الشعب اليمني. وعبرت الهيئة عن إدانتها لممارسات الميليشيا الانقلابية في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي يحاصرونها في تعز، وكذلك قيامها بإعاقة وصول الإغاثة من خلال ترهيب واعتقال وتعذيب الموظفين العاملين في مجال الإغاثة، والتدخل في اختيار المستفيدين من هذه المساعدات ومناطق عمليات الإغاثة والشركاء المساعدين المنفذين. واستغرب البيان من صمت بعض هيئات ومنظمات الإغاثة على ما تمارسه الميليشيات من نهب مستمر للمواد الإغاثية، وعدم ضمان وصولها لمستحقيها.