قرقاش يلتقي وزراء خارجية أرمينيا والفلبين وبوليفيا

نيويورك (وام)

عقد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس الأول في نيويورك لقاءات ثنائية مع كل من إدوارد نالبانديان وزير خارجية أرمينيا وألان بيتر سيتانو وزير خارجية الفلبين، وفرناندو ماماني وزير خارجية بوليفيا.

وشملت المباحثات التي انعقدت في نيويورك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية. كما جرى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل المواقف السياسية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.