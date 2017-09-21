عبدالله بن زايد يؤكد دعم ومساندة الإمارات لأفغانستان

نيويورك (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص الإمارات على مساندة ودعم جمهورية أفغانستان وشعبها الصديق، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وينمي التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية أمس الأول، في نيويورك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الأفغاني وتمنيات سموهم للشعب الأفغاني دوام التقدم والازدهار. بدوره حمل رئيس أفغانستان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة الإمارات. وقد بحث فخامته وسموه خلال اللقاء سبل تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وبما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما. كما تبادلا مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول الأمم المتحدة.

وحرص الرئيس الأفغاني على إبداء شكر وتقدير بلاده لدولة الإمارات حكومة وشعباً على مبادراتها وجهودها ومساهماتها السخية التي قدمتها لإعادة إعمار أفغانستان، ودعم تطوير قطاعاتها في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية وتأسيس البنى الأساسية للمجتمع الأفغاني فضلًا عن جهودها في دعم أفغانستان بالتصدي للعنف والتطرف والإرهاب.

حضر اللقاء معالي فارس المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.