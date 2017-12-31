«الاستحواذ» سلاح «السماوي»

دبي (الاتحاد)

تصدر نابولي قائمة الفرق الأكثر استحواذا على الكرة هذا الموسم بمعدل استحواذ بلغت نسبته 59.9٪، وهو الأمر الذي لا يشكل مفاجأة في ظل أسلوب الفريق المبني على هذا الجانب بالمقام الأول في ظل لعبه بمهاجم وهمي في المقدمة.

وجاء بالمركز الثاني فريق روما بمعدل نسبة استحواذ بلغ 56.8٪، ثم يوفنتوس بمعدل 56.2٪، يليهم آي سي ميلان بنسبة 54.6٪، وانتر ميلان 54.5٪.

كما تصدر نابولي الإحصائيات فيما يتعلق بدقة التمريرات بمعدل 88٪ تمريرة ناجحة للمباراة الواحدة، يليه يوفنتوس 87.1٪، ثم انتر ميلان 85.3٪، وروما 84.7٪ وميلان 84.4٪.

من جانبه تصدر روما قائمة أكثر الفرق تسديدا على مرمى المنافسين، حيث يسدد فريق العاصمة بمعدل 18.5 تسديدة للمباراة الواحدة، يليه نابولي بمعدل 17.7 تسديدة، ثم فيورنتينا 17.2، وميلان 17 ثم يوفنتوس 16.8.