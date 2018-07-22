133 ألف مستفيد من مساعدات الإمارات بالحديدة

الحديدة (وام)

تواكب دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، «الهلال الأحمر»، عمليات تحرير المناطق التابعة لمحافظة الحديدة الممتدة على الساحل الغربي لليمن، بالمزيد من المساعدات الإنسانية الأساسية والضرورية، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وذلك ضمن المسؤولية الإنسانية للإمارات تجاه الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز قدراته لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها جراء ما اقترفته أيادي ميليشيات الحوثي الموالية لإيران واتباعها، واستخدامها لسلاح التجويع والتخويف بحق المواطنين اليمنيين، وحصارهم دون إنسانية أو رحمة.

فقد قدمت دولة الإمارات منذ 20 من يونيو الماضي حتى 18 من يوليو الجاري 18.943 سلة غذائية، إضافة إلى 432 صندوق مياه معدنية بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ومنع أية أمراض قد تسببها المياه غير الصالحة للشرب، موزعة على 27 مديرية ومنطقة في الحديدة.

واستفاد من تلك المساعدات 132.601 مواطن يمني، منهم 94.715 طفلاً، وما يصل إلى 19 ألف امرأة، ما ساهم في دعم استقرار الأهالي، ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وحيويتهم، وإعادة الحياة بالمناطق المحررة حديثاً إلى طبيعتها، وذلك في إطار الدعم الإماراتي لليمن وحملة المساعدات الإغاثية المستمرة للأشقاء من أجل تطبيع الأوضاع ورفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن بعد حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. ويأتي استمرار توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة على سكان المناطق المحررة في الحديدة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية منذ شهر يونيو الماضي، توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية على أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة، وذلك ضمن جسر إغاثي بري وجوي وبحري موجه من دولة الإمارات إلى سكان المحافظة لمساعدتهم على تجاوز تداعيات الحصار الحوثي، وما اقترفته يد الميليشيات في حق أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وقال سعيد الكعبي، مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، إن مساعدة الأشقاء في اليمن، تتصدر اهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتوجيهاتها المستمرة بتقديم الإغاثة العاجلة للمديريات والمناطق كافة في الحديدة فور تحريرها من حصار ميليشيات الحوثي للتخفيف من وطأة معاناتهم الناجمة عن الممارسات غير الإنسانية في حقهم.

وأضاف الكعبي أن المساعدات الإنسانية الإغاثية والمشاريع التنموية لدولة الإمارات في محافظة الحديدة، تهدف إلى تعزيز قدرات المواطنين اليمنيين في التصدي لتداعيات الظروف الإنسانية الصعبة الناجمة عن الأحداث في اليمن، إضافة إلى تحسين ظروفهم الراهنة والمساهمة الفعالة في عودة الحياة إلى طبيعتها، بما يوفر حياة معيشية أفضل للأشقاء بالمناطق المحررة في اليمن.وأشار إلى أن دولة الإمارات لم تدخر وسعاً في مساعدة أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، حيث تتحدى الصعاب وتصل إلى المتضررين كافة من أبناء الشعب اليمني دون كلل أو ملل لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها. ولفت مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، نفذت عبر تقنية «تحديد المواقع»، عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية وإغاثية على أهالي شمال مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها، والتي لاقت ترحيباً كبيراً بين الأشقاء اليمنيين، واعتبروها عملاً جليلاً، يستهدف نجدتهم بشتى الطرق في ظل الظرف المعيشي الذي يعيشه السكان.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، سيرت جسراً إغاثياً عاجلاً من المساعدات إلى اليمن، يشمل 35 ألف طن عبارة عن 10 بواخر إماراتية محملة بالمواد الغذائية المتنوعة، إضافة إلى جسر جوي يشمل 7 رحلات، تنقل 14 ألف طرد غذائي للشعب اليمني الشقيق، إلى جانب تسيير 100 قافلة مساعدات من السوق اليمني المحلي ضمن الخطة الشاملة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإغاثة الحديدة والمناطق المحيطة بها، والذي بدوره نجح في تنفيذ عمليات إغاثية مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن والمكلا والمخا، ما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني، والذي أصبح أفضل حالاً مما كان عليه.