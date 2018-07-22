عودة 13 جريحاً إلى عدن بعد رحلة علاج في الهند على نفقة الإمارات



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 عدن (وام) عاد إلى عدن أمس، 13 جريحاً يمنياً بعد رحلة علاج في مستشفيات الهند تكللت بالنجاح على نفقة دولة الإمارات وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة. وثمن الجرحى العائدون ومرافقوهم الوقفة الإنسانية لدولة الإمارات إلى جانبهم وما قدمته من دعم سخي ومساندة في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، موجهين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي تعكس توجيهاته الكريمة اهتمام الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بالشعب اليمني. وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية على الجهود التي تبذلها لتحسين أوضاع اليمنيين والتخفيف من معاناتهم، ووصفوا تلقيهم العلاج على نفقة الدولة باللفتة الإنسانية الكريمة للإمارات وقيادتها الرشيدة، داعين المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار. كان في استقبال الجرحى العائدين في مطار عدن المهندس طيب الشامسي نائب رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتية في عدن والدكتورة إشراق السباعي وكيلة وزارة الصحة اليمنية وعدد من العاملين. وكان 74 جريحا غادروا مطار عدن مطلع الشهر الحالي لتلقي العلاج في الهند وهذه تعد الدفعة السادسة.