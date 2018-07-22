الحكومة اليمنية تنفي إطلاق 380 سجيناً متهمين بالإرهاب



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 عدن (وكالات) نفى مكتب رئيس المحكمة العليا في اليمن، القاضي حمود الهتار صحة الأخبار المنسوبة إلى صفحته في «تويتر» بإطلاق 380 سجيناً متهمين بالإرهاب. وقال في بيان صحفي وزعه أمس، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، «أنها مزورة وما ورد فيها محض افتراء». وأضاف «أن الإشراف على السجون والإفراج عن السجناء الذين تم سجنهم دون مسوغ قانوني أو لم تتوافر أدلة كافية لإدانتهم أو انتهت مدد حبسهم من صميم اختصاص النيابة العامة». ونفى المكتب أن تكون المحكمة العليا قد تلقت طعوناً على أحكام في قضايا الإرهاب أو أصدرت أمراً وقراراً بالإفراج عن أي من المتهمين في قضايا إرهابية. وقال «على من يدعي خلاف هذا إن كان صادقاً أن ينشر أي أمر أو قرار أو حكم صادر عن المحكمة تحت توقيع رئيس المحكمة وختمها».