مقتل 12 «حوثياً» باشتباكات وهجوم في صعدة والحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)
تواصلت أمس الأربعاء في معظم جبهات اليمن المعارك بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي سقط في صفوفها12 قتيلا.وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيات في العديد من جبهات القتال موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوفها. وقالت مصادر محلية وعسكرية ميدانية إن ثلاث غارات جوية دمرت صباح أمس مواقع للميليشيات في منطقة المدفون ومحيطها ببلدة نهم القريبة من صنعاء.
وأفادت مصادر في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية بإسقاط طائرة استطلاعية تابعة للميليشيات خلال تحليقها في بلدة نهم، التي تبعد 40 كيلومتراً عن شمال شرق العاصمة، مشيرة إلى أن الطائرة الاستطلاعية كانت في مهمة لرصد وتصوير مواقع القوات الحكومية في البلدة.وقال مصدر عسكري إن «وحدة المدفعية في اللواء 141 مشاة أسقطت ظهر الأربعاء طائرة استطلاع، مزودة بكاميرات تصوير، تابعة للحوثيين بمنطقة سحر في نهم».
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وقتل عشرة متمردين على الأقل وجرح آخرون بتجدد المعارك مع قوات الحكومة في جبهة علب الحدودية ببلدة باقم في شمال محافظة صعدة معقل الحوثيين على حدود السعودية.وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عشرة من عناصر الميليشيا، بينهم قناص، لقوا مصرعهم في الاشتباكات بمنطقة علب التي اندلعت إثر تصدي الجيش لمحاولة الحوثيين التقدم لاستعادة تبة الخزان المطلة على منطقة آل صبحان في شمال باقم.
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