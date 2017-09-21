مقتل 12 «حوثياً» باشتباكات وهجوم في صعدة والحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

تواصلت أمس الأربعاء في معظم جبهات اليمن المعارك بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي سقط في صفوفها12 قتيلا.وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيات في العديد من جبهات القتال موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوفها. وقالت مصادر محلية وعسكرية ميدانية إن ثلاث غارات جوية دمرت صباح أمس مواقع للميليشيات في منطقة المدفون ومحيطها ببلدة نهم القريبة من صنعاء.

وأفادت مصادر في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية بإسقاط طائرة استطلاعية تابعة للميليشيات خلال تحليقها في بلدة نهم، التي تبعد 40 كيلومتراً عن شمال شرق العاصمة، مشيرة إلى أن الطائرة الاستطلاعية كانت في مهمة لرصد وتصوير مواقع القوات الحكومية في البلدة.وقال مصدر عسكري إن «وحدة المدفعية في اللواء 141 مشاة أسقطت ظهر الأربعاء طائرة استطلاع، مزودة بكاميرات تصوير، تابعة للحوثيين بمنطقة سحر في نهم».

وإلى الشمال من نهم، استمرت أمس الاشتباكات المتقطعة بين طرفي القتال في العديد من جبهات القتال الداخلية في محافظة الجوف شمال شرق البلاد. وفشل المتمردون الحوثيون في شن هجوم صاروخي باليستي على مقر المجمع الحكومي بمدينة الحزم عاصمة الجوف، بحسب مصادر محلية أكدت سقوط صاروخي باليستي، ليل الثلاثاء، على منطقة خالية خارج المدينة، وكان الحوثيون أطلقوه باتجاه مبنى المجمع الحكومي، بحسب بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية الخاضعة لهم في صنعاء.

وقتل عشرة متمردين على الأقل وجرح آخرون بتجدد المعارك مع قوات الحكومة في جبهة علب الحدودية ببلدة باقم في شمال محافظة صعدة معقل الحوثيين على حدود السعودية.وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عشرة من عناصر الميليشيا، بينهم قناص، لقوا مصرعهم في الاشتباكات بمنطقة علب التي اندلعت إثر تصدي الجيش لمحاولة الحوثيين التقدم لاستعادة تبة الخزان المطلة على منطقة آل صبحان في شمال باقم.