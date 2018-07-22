مقتل 3 أشخاص بانفجار لغم حوثي في الساحل الغربي



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 الحديدة (وكالات) أفادت مصادر محلية وطبية بمحافظة الحديدة اليمنية، أمس، بمقتل ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة بعد انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإيرانية. وذكرت المصادر أن مواطناً واثنين من أبنائه قتلوا بانفجار لغم أرضي حوثي أثناء مرورهم على متن دراجة نارية في إحدى الطرقات شمالي مدينة الخوخة. وزرع الانقلابيون آلاف الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات والمزارع ومختلف مناطق مديريات الساحل الغربي. وتستمر معاناة الشعب اليمني مع انتشار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي أثناء انسحابها من مناطق الساحل الغربي وتقهقرها أمام المقاومة المشتركة وقوات التحالف العربي.