«الشرعية»: تحرير وادي ومدينة حرض بات محسوماً

حجة (الاتحاد)

أكد قائد القوات الخاصة، العميد ركن محمد الحجوري، أن تحرير وادي ومدينة حرض بمحافظة حجة من ميليشيا الحوثي بات «قريباً ومحسوماً». وأضاف أن تحرير الوادي سيمثل ضربة قاسمة للميلشيات لما يمتلكه الموقع من أهمية عسكرية وإستراتيجية في قطع الخط الدولي الرابط بين حجة وصعدة، موضحاً أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير أكثر من 17 كيلو متراً في عمق مديرية حرض. وقال العميد الحجوري، إن وحدات من القوات الخاصة تنتشر في أعلى قمم سلسلة جبال «الشبكة»، لتوفير التغطية اللازمة لتقدم القوات التي بدأت فعلياً بتحرير الوادي الواقع أسفل سلسلة من جبال الشبكة الشاهقة والوعرة.

وأوضح أنه رغم وعورة سلسلة جبال «النار والشبكة» التي كانت تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية إلا أن القوات الخاصة استطاعت تحقيق انتصارات سريعة وغير متوقعة على الميليشيات.

وأضاف قائد القوات الخاصة أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تعيش حالة انهيار كبير على مستوى الأفراد والعتاد، موضحاً أن عناصرهم غالباً لا يصمدون لمدة ساعات في بعض المواقع التي يتم تحريرها.