شبوة: حملة عسكرية واسعة لملاحقة «القاعدة»

بسام عبدالسلام (عدن)
أطلقت قوات الأمن في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، حملة عسكرية واسعة لتطهير وتعقب عناصر تنظيم «القاعدة» في «وادي مذيب» بمديرية «الصعيد».
وقال مصدر أمني في الحملة لـ«الاتحاد» إن وحدات من قوات النخبة الشبوانية شرعت بتنفيذ حملة واسعة لتطهير عدد من المواقع التي يتمركز فيها عناصر التنظيم الإرهابي في المديرية، مضيفاً أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النخبة ومسلحي التنظيم.
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ووصف البيان، العملية بـ«الناجحة والمثمرة»، لافتاً إلى أن قوات الحملة تمكنت من ضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة في الوادي عقب فرار العناصر الإرهابية من المنطقة. ويعد «وادي مذيب» من أطول أودية محافظة شبوة، ويمتاز بتضاريس وعرة جبال شاهقة الأمر الذي مكن عناصر التنظيم بين الحين والآخر من التمركز فيه واستخدام الوادي لتأمين تحركاتهم بين شبوة ومحافظات مجاورة.