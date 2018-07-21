شبوة: حملة عسكرية واسعة لملاحقة «القاعدة»

بسام عبدالسلام (عدن)

أطلقت قوات الأمن في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، حملة عسكرية واسعة لتطهير وتعقب عناصر تنظيم «القاعدة» في «وادي مذيب» بمديرية «الصعيد».

وقال مصدر أمني في الحملة لـ«الاتحاد» إن وحدات من قوات النخبة الشبوانية شرعت بتنفيذ حملة واسعة لتطهير عدد من المواقع التي يتمركز فيها عناصر التنظيم الإرهابي في المديرية، مضيفاً أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النخبة ومسلحي التنظيم.

وخلفت المواجهات بحسب مصادر أمنية 6 قتلى من «القاعدة» وجنديين من أفراد الحملة فيما سقط عدد آخر من الجرحى من الطرفين. وأشار المصدر إلى أن عدداً من العناصر الإرهابية فرت إلى مناطق محيطة، وقامت قوات النخبة بملاحقتها، مؤكداً أن قيادة الحملة العسكرية أكدت استمرار تعقب وملاحقة العناصر الفارة لتحقيق أهداف الحملة في تطهير الوادي من العناصر الإرهابية. وأشار بيان صادر عن قوات النخبة الشبوانية إلى أن الحملة العسكرية استهدفت معسكراً تدريبياً لتنظيم «القاعدة» في الوادي، مضيفاً أن القوات تلقت معلومات استخباراتية بتمركز عناصر «القاعدة» في أحد المواقع النائية في الوادي وتحويله إلى معسكر تدريبي لعناصر التنظيم القادمين من عدة محافظات يمنية.

ووصف البيان، العملية بـ«الناجحة والمثمرة»، لافتاً إلى أن قوات الحملة تمكنت من ضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة في الوادي عقب فرار العناصر الإرهابية من المنطقة. ويعد «وادي مذيب» من أطول أودية محافظة شبوة، ويمتاز بتضاريس وعرة جبال شاهقة الأمر الذي مكن عناصر التنظيم بين الحين والآخر من التمركز فيه واستخدام الوادي لتأمين تحركاتهم بين شبوة ومحافظات مجاورة.