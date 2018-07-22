الحوثيون يستكملون تفخيخ ميناء الحديدة



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) واصلت مليشيات الحوثي الإيرانية زرع كميات من العبوات الناسفة والألغام في ميناء الحديدة ومحيطه ضمن مخططاتها الإرهابية للإضرار بهذا المرفق الاقتصادي الهام بالبلد. وأفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة أن الحوثيين يقومون بتفخيخ كافة الطرقات والمواقع المؤدية إلى الميناء في ظل التحضيرات المستمرة التي تجريها القوات اليمنية المشتركة والتحالف العربي لتحرير باقي مناطق الحديدة ومينائها الاستراتيجي. وأضاف المصدر أن اليليشيات قامت باختطاف عشرات المدنيين العاطلين عن العمل من الأحياء الفقيرة في الحديدة، ونقلتهم إلى حرم الميناء قبل أن تجبرهم على حفر خنادق وعمل متاريس ترابية في مناطق متعددة في محيط الميناء والطرقات المؤدية إليه، مشيراً إلى أن المليشيات قامت بنشر ألغام بحرية في الشريط الساحلي الواصل إلى الميناء إلى جانب تفخيخ عدد من الخزانات النفطية التابعة لشركة النفط الواقعة بجانب الميناء. وحذرت المصادر الملاحية من أن المليشيات تسعى إلى تدمير الميناء بشكل كامل عبر شبكات المتفجرات التي تم زرعها عشوائياً في الميناء ومحيطة والشريط الساحلي، موضحةً أن هذه الخطوة تعكس الإجرام الذي تكتنزه هذه المليشيات المدعومة إيرانيا في تدمير اليمن.