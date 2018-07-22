اعتقال 35 انقلابياً في التحيتا وإحباط تسلل إلى «الجاح» بالحديدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)

اعتقلت قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة، أمس، 35 من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية كانوا مختبئين في مدينة التحيتا جنوبي محافظة الحديدة. وذكر مصدر ميداني، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من إلقاء القبض على عناصر المليشيا بعد عملية رصد وتعقب دقيقة أثناء محاولة عناصر المليشيا الخروج من المدينة.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش والمقاومة صباح أمس، محاولة تسلل فاشلة قامت بها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة «الجاح» بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر ميداني أن المليشيا حاولت التقدم في منطقة «الجاح» باتجاه مواقع كانت قد حررتها قوات الجيش في الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن قوات الجيش والمقاومة أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها. كما لقي مسلحون حوثيون مصرعهم باشتباكات مع ألوية العمالقة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، حسبما أفادت مصادر عسكرية ميدانية.