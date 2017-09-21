ترامب يطالب تميم بالالتزام بتعهدات «الرياض» ووقف تمويل الإرهاب

واشنطن (وكالات)

أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب شدد خلال لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك على هامش الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية اتخاذ خطوات إضافية لمتابعة الالتزام بتعهدات قمة الرياض ووقف تمويل الإرهابيين والعمل على كشف الأيديولوجية المتطرفة وهزيمة الجماعات الإرهابية. وقال في بيان فجر أمس إن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والأمن في الشرق الأوسط، وسبل حل النزاع واستعادة الوحدة في المنطقة بين شركاء الولايات المتحدة من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة تهديد إيران.

وقالت مصادر إن ترامب، بعد أن وجه المديح لأمير قطر خلال اللقاء، قام بمواجهته بالأدلة على أن الدوحة ما زالت تشارك في أنشطة متعلقة بالإرهاب. وغردت جينيفر جيكوبز، مراسلة «بلومبرج» في البيت الأبيض على حسابها في «تويتر» قائلة «ترامب غيّر تفكيره حول أزمة قطر خلال الـ 10 أيام الماضية، واطلع على معلومات تشير إلى استفادة إيران من طول الأزمة». فيما طلب أمير قطر من الرئيس الأميركي التدخل بالوساطة لحل الأزمة بين بلاده والدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، معرباً عن استعداده للحوار، وقال «لدينا مشكلة مع جيراننا، وتدخلك سيساعد كثيراً، وأتمنى بتدخلك أن نجد حلاً لهذه المشكلة.. نحن دائماً منفتحون على الحوار».

وتداول رواد موقع «تويتر» مقطع فيديو أشاروا فيه إلى رفض ترامب مصافحة تميم بن حمد عقب انتهاء لقائهما. وسخر عدد كبير من الرواد من تميم، واعتبروا أن هذه الواقعة مقصودة وتحمل رسالة قاسية لأمير قطر حيث إنه من المقابلات القليلة التي لا يصافح فيها الرئيس الأميركي نظيره عقب انتهاء المحادثات.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن ادعاءات تميم بن حمد أمام الأمم المتحدة عدم تقديم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أدلة على اتهام قطر بدعم الإرهاب، ليست مفاجئة لتهرب الدوحة مرارا من مسؤولياتها، وقال في تصريحات لفضائية «دي ام سي» أن قضية التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية للدول الأربع ليست وليدة اليوم ولكنها مثارة منذ سنوات.