الجيش المصري يستهدف معقل التنظيم الإرهابي جنوب العريش

القاهرة (وكالات)

صعد الجيش المصري حملة «حق الشهيد الثالثة» بعمليات جوية وبرية على أخطر منطقة إرهابية بسيناء وهي منطقة «مزارع الزيتون» جنوب مدينة العريش، التي حولها تنظيم ما يسمى «أنصار بيت المقدس» الإرهابي المنتمي لـ«داعش» لمنطقة ألغام ومتفجرات وحواجز حديدية وإسمنتية تحت الأرض لتفادي الضربات الجوية. في حين قضت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس الجزئية أمس، بالسجن المؤبد لـ6 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، بتهمة تصنيع قنابل لاستخدامها في أعمال عنف بدائرة مركز منيا القمح.

وأكدت مصادر أمنية أن القوات المسلحة المصرية مضت أمس قدماً في اقتحام هذه المنطقة بقوات من «الصاعقة» براً تحت غطاء جوي كبير، حيث تمتد مزارع الزيتون لمساحات تصل إلى 25 كيلو متراً جنوبي مدينة العريش، ولها ظهير صحراوي كبير متصل بوسط سيناء، حيث تؤكد مصادر أمنية أن هذه المنطقة تحتضن المركز الرئيسي لقيادة التنظيم الإرهابي.

وكشفت تقارير أمنية أن العناصر الإرهابية لجأت إلى منطقة مزارع الزيتون بعد أن فرضت القوات المسلحة السيطرة العسكرية الكاملة علي مدينتي رفح والشيخ زويد، ونشرت العديد من الحواجز الأمنية فيهما، ما دفع المتشددين إلى اللجوء لمنطقة جنوب العريش للاختباء في أوكار داخل المزارع.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من تدمير بؤرتين إرهابيتين للعناصر التكفيرية، فيما قتل وأصيب 5 عناصر واعتقل 11 آخرين. وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها «أنصار بيت المقدس» المنتمية لتنظيم «داعش» الإرهابي.