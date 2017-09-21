فيديو.. محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تهتم بتأهيل الكوادر الوطنية

أبوظبي (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، المقر الرئيس لأكاديمية ربدان في مدينة أبوظبي.

شهد الافتتاح.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي بأبوظبي، وكبار قادة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقوات المسلحة وشرطة أبوظبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الأكاديمية، مايك هندمارش رئيس مجلس أمناء أكاديمية ربدان، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وجيمس مورس رئيس الأكاديمية، والدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس الأكاديمية، وعدد من أعضاء لجنة التأسيس.

وقد أطلق سموه بهذه المناسبة الخطة الاستراتيجية لأكاديمية ربدان، والتي تجسد الرؤية المستقبلية المتمثلة في دعم الجاهزية المشتركة من خلال تعزيز التدريب والتعليم المشترك.