فيديو.. محمد بن راشد: «عام زايد» امتداد للخير والإمارات ستظل قوة خير في المنطقة

دبي ( الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدة مبادرات نوعية تمت صياغتها وبلورتها ووضع السياسات الخاصة بها، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، بما يفعِّل أهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات على خريطة العمل الإنساني والتنموي، كأحد أكبر وأهم أقطاب العطاء في المنطقة والعالم، ويسهم في تكريس نهج الخير، ومنهجته وإرساء قواعد لتفعيله ومأسسة العطاء على مستويات الدولة كافة، في القطاعين العام والخاص، وعلى الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وأكد صاحب السمو في هذا الصدد بالقول: «العمل الإنساني والتنموي لا حدود له ومؤسساتنا أثبتت حضوراً إنسانياً كبيراً ودولة الإمارات ستظل قوة خير في المنطقة» موضحاً:«عام الخير يسبق عام زايد لأن الخير وزايد مقترنان.. وعام زايد سيكون امتداداً للخير».

ولفت سموه خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير إلى أن «الربع الأخير من عام الخير هو الربع الأهم لإطلاق حصيلة عام الخير»، مؤكداً سموه:«لدينا 3 أشهر متبقية في عام الخير، والخيل الأصيل يظهر معدنه في آخر الشوط». وأشار بالقول:«عام الخير هو محطة لإعادة النظر في منظومة الخير في الدولة بهدف مضاعفة عطاء وخير الإمارات وإيصالها لأنحاء المعمورة كافة»، مضيفاً:«عام الخير 2017 شهد تأسيس منظومة خير متكاملة وفرص العمل أظهرت المعدن الأصيل لشعب الإمارات».

وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه بالمبادرات والبرامج والإنجازات التي تحقّقت حتى الآن ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتلك التي تم اعتمادها وأخرى سيتم إطلاقها قريباً، حيث قال: عام الخير شهد وضع وصياغة أكبر عدد من السياسات والتشريعات والمبادرات المستدامة التي تجعل العطاء في دولة الإمارات عملاً مؤسسياً يستند إلى مبادئ وقواعد ثابتة.