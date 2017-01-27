معارك بين ضفتي دجلة بالموصل وانهيار الوضع الإنساني

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

شهدت ضفتا نهر دجلة وسط مدينة الموصل بمحافظة نينوى معارك عنيفة بين القوات العراقية وتنظيم «داعش» الإرهابي صباح أمس، وسط غارات من قبل طائرات التحالف الدولي، وذلك بعد ساعات من بدء القوات العراقية قصفا مدفعيا على أحياء سكنية غرب المدينة تمهيدا لاقتحامها. في حين انهار الوضع الإنساني في الموصل بعد قطع خطوط إمدادهم بالمستلزمات الحياتية الأساسية بالتزامن مع استمرار القصف الجوي لطيران التحالف وتوقف المشاريع الخدمية عن العمل بشكل تام، بالتزامن مع تصويت مجلس النواب العراقي على اعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة.

وقالت مصادر أمنية إن مواجهات عنيفة جرت بين تنظيم «داعش» والقوات المشتركة على ضفتي نهر دجلة وسط الموصل، استخدم فيها الجانبان مختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت أن التنظيم بدأ من مواقعه في الجانب الغربي من الموصل باستهداف مواقع القوات العراقية في الجانب الشرقي، مما استدعى تدخلا جويا من قبل طائرات التحالف الدولي الذي شن قصفا مكثفا على مواقع التنظيم عند الضفة الغربية لنهر دجلة.

وبدأت القوات العراقية مساء أمس قصفا مدفعيا على عدد من الأحياء السكنية في الجزء الغربي من الموصل، ونصبت جسورا متحركة وثابتة على نهر دجلة لنقل القطعات العسكرية بين شطري المدينة الشرقي والغربي، كما أعلنت مليشيات «الحشد الشعبي» أنها ستشارك في الهجوم المرتقب على الجزء الغربي من المدينة.