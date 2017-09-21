«دبي للثقافة» تستضيف ورش عمل التصميم الإسلامي خلال «دبي قادمة» في لندن

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة دبي للثقافة والفنون، سلسلة من ورش التصميم الإسلامي كجزء من برنامجها للنسخة السادسة من «دبي قادمة» في لندن. وتم تنظيم ورش العمل من قبل المصمم الإماراتي ورائد الأعمال سالم القاسمي، وطه الهيتي الخطاط والمعماري المقيم في لندن.

واستكشفت ورشة «الفهم من خلال البناء التجريبي للصورة» التي أشرف عليها سالم القاسمي الذي يعمل أستاذًا مساعدًا للتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة، كيفية الاعتماد على عملية التصميم للخروج عن القوالب النمطية، وبناء الجسور، والتوصل إلى وصف جماعي جديد. وأعقبت ورشة العمل مناقشات مسائية مع طه الهيتي، مدير «سكوادرا أركيتكتس»، حيث تعرض لاستكشاف موضوع النسبية، بدءًا من جسم الإنسان وعلاقته الأساسية، والتأثير على الفن والهندسة المعمارية.

وتعتبر «دبي قادمة» المنصة الدولية لـ«دبي للثقافة» لعرض المشهد الثقافي والفني للإمارة في الخارج، وأقيمت هذا العام من 18 إلى 20 سبتمبر، دعمًا لعام التعاون الإبداعي 2017 بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكجزء من النسخة الخامسة عشرة من مهرجان لندن للتصميم.