مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.. إمكانيات أقلّ وخيال أكثر

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة السادسة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، من 28 من الشهر الجاري إلى 4 من الشهر المقبل، بمشاركة عشرة عروض مسرحية اختارتها لجنة فنية مختصة، وفق المعايير التي يعتمدها المهرجان الذي يركز على نصوص من مكتبة المسرح العالمي ويحض المخرجين على الاشتغال بإمكانيات أقلّ ولكن بخيال أكثر.

وتقدم عروض المهرجان مساء كل يوم على مسرح المركز الثقافي في مدينة كلباء وهي تنقسم إلى فئتين: الأولى تتنافس على جوائز في فنيات العرض المسرحي، وتضم: (الذاكرة والخوف) وهو عمل تم إعداده من نصوص عدة لوليم شكسبير ومن إخراج سعيد الهرش، و(71 درجة) وهو الآخر نص معد من أعمال عدة لوليم شكسبير ويخرجه مهند كريم، و(أغنية طائر التم) من تأليف أنطوان تشيخوف وإخراج أحمد عبد الله راشد و(سترة من المخملين) من تأليف ستانيسلاف ستراتييف وإخراج رامي مجدي و(العميان) من تأليف مويس ميترلنك وإخراج يوسف القصاب إضافة إلى (استعد) من تأليف عزيز نيسين وإخراج شعبان سبيت.

أما العروض التي ستقدم على هامش المهرجان فهي: (فلامنجو) من تأليف أنطونيو جالا وإخراج حنان دحلب، و(إلى نهاية) تأليف جون ملينجتون سينج وإخراج علي عبد الله خميس، و(الأستاذ) من تأليف يوجين يونسكو وإخراج علي سراج و(التحيات) للكاتب يوجين يونسكو وإخراج يوسف جاسم عبد الله.

وأعرب أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان عن سروره بالمستوى التقني المتقدم الذي أظهرته العروض المشاركة في هذه الدورة، وخصوصاً في فترة المعاينات التمهيدية، مشيراً إلى أن ذلك «يعكس جدوى الورش التدريبية التي تنظمها إدارة المسرح سنوياً خلال التحضير لكل دورة من دورات المهرجان»، وأكد بورحيمة أن المهرجان «سانحة لإبراز المزيد من المواهب المسرحية وتطويرها».

وقال الرشيد أحمد عيسى المدير الفني للمهرجان أن هذه الورش «ساعدت كثيراً في أن تأتي عروض هذه الدورة في حالة فنية وجمالية مميزة كما أن وجود بعض الهواة الذين شاركوا في الدورات السابقة للمهرجان أسهم في تقوية وتجويد مستويات الأعمال المتقدمة للمشاركة».

يشار إلى أن لجنة التحكيم تضم: خليفة التخلوفة وأيمن الخديم (الإمارات) وليد قوتلي وزينة ظروف (سوريا) وحافظ خليفة (تونس).