«الشيخ زايد للكتاب» تشجيع للحوار الثقافي مع الآخر

لندن (الاتحاد)

نظّمت جائزة الشيخ زايد للكتاب جلسة حوارية أمس، مع الناشرين والمؤلفين والمترجمين لمناقشة فرع الجائزة: «الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، بحضور نخبة من الأدباء والناشرين والمترجمين في لندن، وتمت مناقشة الجوائز الأدبية العالمية وأثرها على فتح باب الحوار بين الثقافات.

شارك في الحوار كل من: الروائية والمؤرخة الثقافية البريطانية مارينا وارنر الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب (2013)، والناشرة البريطانية مارغريت أوبانك، والناقدة البحرينية د. ضياء الكعبي، عضو الهيئة العلمية للجائزة، وأدار الحوار الإعلامي العراقي د. هيثم الزبيدي، الرئيس التنفيذي لصحيفة العرب اللندنية.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة مدير عام «أبوظبي للإعلام» في تغريدة له على موقع «تويتر»: «ينبع حرص جائزة الشيخ زايد للكتاب على إحياء هذه الفعالية الثقافية في لندن، من الإيمان العميق بالدور الجوهري للثقافة في خلق فضاءات عالمية للتلاقي الإنساني والحضاري والإسهام الفعّال في ترسيخ قيم التسامح والحوار بين الثقافات والشعوب».

وكانت الجلسة الحوارية بدأت بكلمة ترحيب ألقاها عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ،تحدث خلالها عن دور الدائرة في رعاية المبادرات الثقافية والتي تندرج ضمنها جائزة الشيخ زايد للكتاب، والجائزة العالمية للرواية العربية و«معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، ومشروع «كلمة» للترجمة، إضافة إلى مبادرات الهيئة في الفنون، من خلال بناء المتاحف العالمية والمراكز الفنية مثل «متحف زايد الوطني»، ومتحف «اللوفر أبوظبي»، و«متحف جوجنهايم أبوظبي».