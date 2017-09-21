قرية البوابة بدبي.. حيث تلتقي الروح بأجنحتها

غالية خوجة (دبي)

افتتح معرض المعارض موسمه لعام (2017) في (قرية البوابة/&rlm&rlm المركز المالي العالمي) بدبي.. ذلك العالم الفني الذي تتفاعل في فضائه لغة البصر مع لغة البصيرة وتلتقي الروح الإنسانية مع أجنحتها الفنية الثقافية المختلفة. ساهمت في المعرض عدة غاليريهات، توزعت معروضاتها بين التصوير والرسم والتشكيل، شارك فيها فنانون إماراتيون وعرب وأجانب.

الملفت كان حضور معهد مواهب وتجربة الشاب الإماراتي عبد الله لطفي، في غاليري (كوادور فاين آرت) بعنوان (أهلاً في دبي)، إضافة إلى تجارب: الفنانة الإيرانية (ساناز مازيناني) المرتكزة لوحاتها على الخطوط والنقاط وانعكاسها بأشكال تزيينية متنوعة، والفنان (حازم مهدي) ولوحاته المتمحورة حول هندسة بلورة الثلج أو الماء، وتكوناتها كإشراقة بين صعود تكويني ونزول مشهدي، إضافة لأعمال اللبناني (كاميل زاخاريا) الذي يرسم بعدسته وألوانه مركزاً على الخطوط وانعطافاتها في الحياة والنفس واللوحة.

وفي غاليري (ذا إمبتي كوارتر) كان (سبليش إلى الأبد) دعوة إلى البساطة بعيداً عن ضجيج المدن، في رحلة وصفها الفرنسي (ستيفان ديسينت) بأنها لحظة حياة، تلك التي تبدو حين يلتقطها من طائرة هليكوبتر، أو زاوية تبئيرية متعددة الأبعاد.

واهتم السوري مطيع مراد بالفن الإسلامي عارضاً في غاليري (أيام) لوحات توحي بحركة العناصر وامتدادها الدائري، أو الأفقي، أو العمودي، وأخبرنا أن العرب والمسلمين سبقوا الآخرين في التناظر والأرقام الجبرية والوحدات الزخرفية، وهو من خلال هذه التفاعلية الهندسية ينجز أعماله بألوان تتناسب مع ضوء اللون وظلّ العناصر.

بينما احتفت غاليري (آرت سبيس) بالفنانة المغربية هبة الخمليشي (17) عاماً، التي اعتمدت على الخلفية السوداء، المزينة بأشكال هندسية من الكرتون المقوى والقطني، لتشكل إيقاعها الملون المستوحى من رياضة الكابويرا البرازيلية الأفريقية، بعنوان (القياس والغلو)، وحكت الشابة عن تعلقها بالرسم منذ كانت في الثالثة، وكيف نالت عديد الجوائز في بلدها والعالم.

وجاءت معروضات غاليري (آرت سوا) لتعزز الوعي بالفن المعاصر من خلال أعمال متعددة الثقافات والدلالات، وأضاءت غاليري (فرجام فاونديشن) الأبعاد الديناميكية الحديثة للفن الإسلامي والتاريخي والمعاصر مع التفاتة إلى مسارات الأثر المكاني ودرامية الأثر الزماني في أعمال المخرج والشاعر والرسام والمصور الإيراني عباس كياروستامي كما في لوحة الصورة (الباب) التي التقطها في إيطاليا، ولوحة الطبيعة (النقطة الأخيرة للأفق) بين الشجر والسماء والثلوج، وما تعكسه سيرته الشمولية بين النوافذ والمطر والمفاهيم الإشارية للحب والحياة بين المدينة والمناظر الطبيعية وانعكاساتها على الذات والمجتمع.

بينما اهتمت غاليري (أوبرا) بالكلاسيكي على تنويعاته الانطباعية والتجريدية والسوريالية، التاريخية والمعاصرة، من لوحات ومنحوتات، منها لسلفادور دالي، وبيكاسو، إضافة إلى لوحة الفرنسي (أندريه براسيليه) العاكسة لحركة الخيول الجامحة في حيز حركة الناس والغبار والمكان...

ويظل هناك في اللوحة والصورة، «افتراض بأن شيئاً موجوداً، أو كان موجوداً» كما قالت سوزان سونتاغ.