بعد مرور 48 عاماً... أم كلثوم في بعلبك «عظمة على عظمة»

بعلبك (رويترز)

بعد ثمانية وأربعين عاماً على آخر ظهور لها في قلعة بعلبك الأثرية بشرق لبنان، اعتلى طيف الفنانة الراحلة أم كلثوم معبد باخوس على مدرجات بعلبك، حيث ارتفعت صورها عالياً مع شال معصمها الدائم لتعلن الانطلاق الرسمي لمهرجانات بعلبك الدولية مساء الجمعة الماضي، والتي تستمر حتى 18 أغسطس المقبل.

واختارت إدارة المهرجان أن تفتتح موسمها الجديد بتوجيه تحية إلى روح فنانة بقيت ذكراها وأحيت حفلات لا تنسى على مدرجات بعلبك أعوام 1966 و1968 و1970، وعلى مدرج معبد باخوس الأثري انطلق صوت مروة ناجي، التي سبقتها موسيقى «ألف ليلة وليلة» والتي كان الجمهور يردد معها الأغنية.

وواصلت مروة ناجي مع «سيرة الحب»، ولدى أدائها أغنية «حيَّرت قلبي معاك» كانت حماسة الجمهور بالغة، وكلما بدأت بجملة استكملها الجمهور.

وفي الشق الثاني من الحفل، أطلت مي فاروق لتغني «أمل حياتي» و«غداً ألقاك» لتختتم مع رائعة «انت عمري» من تلحين محمد عبد الوهاب.

وعلى طريقة حفلات أم كلثوم وتفاعل الجمهور معها كانت تتعالى أصوات من المدرجات الخلفية للمسرح، تهتف مع صوت مي فاروق «عظمة على عظمة على عظمة يا ست».

وزينت جدران القلعة الرومانية بصور ملونة ثلاثية الأبعاد لأم كلثوم فيما امتلأت المدرجات عن آخرها بالجمهور.