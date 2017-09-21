سلطان القاسمي يتكفل بتأسيس مقر دائم لـ «الأدباء والكتاب العرب»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن تكفله بتأسيس مقر دائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ليكون مقراً للتواصل وحاضناً لأنشطته الثقافية المتنوعة ولدعم مسيرته الأدبية وإنتاجه الثقافي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه قبل ظهر أمس في دارة الدكتور سلطان القاسمي المشاركين في اجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مرحباً بهم في إمارة الشارقة، ومعرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يحفز على الاستمرار في العمل الثقافي والأدبي.

وأعلن سموه عن تخصيص وديعة احتياطية تدعم من يتعثر من الأدباء والكتاب العرب لتمد يد العون لهم وتساعدهم للاستمرار مع السفينة الثقافية بما يحملونه من فكر وثقافة، مشيراً سموه إلى أهمية تواصل النشاط الثقافي ودعمه لضمان ديمومته وتقدمه ليواجه الحملات الفكرية المضادة والشرسة على الأمة العربية وثقافتها.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامة مؤتمر الأدب العربي والعالم، الذي يجتمع كل سنتين ليناقش نتائج العمل الثقافي والأدبي التنموي، الذي يقام في مختلف أقطار الوطن العربي ليمكن الأدباء من معرفة مستوى التقدم في العمل الثقافي ويسهم في تحفيز الجميع للاستمرار على طريق الطموح الثقافي وتدعيمه.