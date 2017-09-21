التصوف طريق لقبول الاختلاف

قال جلال الدين الرومي: «تعال وكلمني ولا يهم من أنت، ولا إلى أي طريقة تنتمي ولا من هو أستاذك، تعال لنتكلم عن الله»، إنها قولة تلخص أحد أهم الأسس التي قام عليها الفكر الصوفي، والمتمثلة في المحبة والتسامح وقبول الآخر المختلف مهما كانت ديانته أو انتماؤه أو لونه أو عرقه أو قناعاته. وبذلك يكون التصوف قد شكل حيزاً مشرقاً ومشعاً في الحضارة الإسلامية، رغم الصعوبات التي واجهها المتصوفة. إذن كيف استطاع هؤلاء، الحث على المحبة والتسامح وقبول الآخر وعدم الانغلاق على الذات؟ رغم أن تجربتهم روحية، وفكرهم تمت محاربته في الكثير من الأحيان، فوصل الأمر إلى درجة إعدام بعضهم كدليل على اللا تسامح الذي ساد في بعض الفترات الحالكة من التاريخ العربي والإسلامي، ولا زالت هذه الفترات تعاود الظهور في كل مرة كما هو الأمر اليوم، حيث تعالت نبرات العنف والفوضى، وساد التطرف والإرهاب الناتج عن اللا تسامح وعدم قبول الآخر، فأصبح التصوف مطلباً أساسياً لدعم السلام في العالم ولخلق التوازن الأخلاقي بين البشر.
قبول الآخر المختلف في الفكر الصوفي:
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ويشكل عدم قبول الآخر المختلف، أزمة فادحة الأضرار في وقتنا الراهن، حيث تنامى اللاتسامح عبر العالم، ونتج ذلك عن التعصب والطائفية والانتصار للمقاربة الانعزالية مع إقصاء الآخر المختلف ونبذه واعتباره عدواً يجب محاربته وتدميره، فأصبح المتطرفون يشكلون تهديداً خطيراً، والدليل على ذلك ما يشهده العالم اليوم من حروب وأعمال إرهابية ضحاياها في الغالب أبرياء، حيث يتخذ المتطرفون من الاختلاف عن الآخر مبرراً للقيام بأعمالهم الإرهابية ضد المختلفين عنهم، خاصة غير الملتزمين بطريقتهم نفسها في الدين أو المذهب أو المظهر الخارجي، لأن المختلف قد يكون من الديانة نفسها أو من ديانة أخرى، وما تشهده بعض الدول العربية تأكيد على ذلك، وأيضاً ما يعانيه مسلمو الروهينغا في ميانمار دليل صارخ على اضطهاد الأقليات أينما وُجدوا، والتصوف بأبعاده الروحية يُعد رفضاً للفكر المتطرف والإقصائي والذي يتبنى اللا تسامح منهجاً له، فنبذ المتصوفة الانغلاق وانفتحوا على كل من اختلفوا معهم وشملوهم بتسامحهم ومحبتهم.
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