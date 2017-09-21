مطلب أساسي لخلق التوازن الأخلاقي بين البشر التصوف طريق لقبول الاختلاف



تاريخ النشر: الخميس 21 سبتمبر 2017 د. حورية الظل قال جلال الدين الرومي: «تعال وكلمني ولا يهم من أنت، ولا إلى أي طريقة تنتمي ولا من هو أستاذك، تعال لنتكلم عن الله»، إنها قولة تلخص أحد أهم الأسس التي قام عليها الفكر الصوفي، والمتمثلة في المحبة والتسامح وقبول الآخر المختلف مهما كانت ديانته أو انتماؤه أو لونه أو عرقه أو قناعاته. وبذلك يكون التصوف قد شكل حيزاً مشرقاً ومشعاً في الحضارة الإسلامية، رغم الصعوبات التي واجهها المتصوفة. إذن كيف استطاع هؤلاء، الحث على المحبة والتسامح وقبول الآخر وعدم الانغلاق على الذات؟ رغم أن تجربتهم روحية، وفكرهم تمت محاربته في الكثير من الأحيان، فوصل الأمر إلى درجة إعدام بعضهم كدليل على اللا تسامح الذي ساد في بعض الفترات الحالكة من التاريخ العربي والإسلامي، ولا زالت هذه الفترات تعاود الظهور في كل مرة كما هو الأمر اليوم، حيث تعالت نبرات العنف والفوضى، وساد التطرف والإرهاب الناتج عن اللا تسامح وعدم قبول الآخر، فأصبح التصوف مطلباً أساسياً لدعم السلام في العالم ولخلق التوازن الأخلاقي بين البشر. قبول الآخر المختلف في الفكر الصوفي: المختلف هو الآخر المغاير على المستوى العقدي أو الجغرافي، وقد يكون المغاير من العقيدة نفسها ومن المجتمع نفسه، والاختلاف موجود في كل المجتمعات وهو أمر إيجابي، لكن لما يكون هناك رفض لهذا الاختلاف، تبدأ المشاكل والصدامات والصراعات التي تتحول في الكثير من الأحيان إلى عنف دموي. ويشكل عدم قبول الآخر المختلف، أزمة فادحة الأضرار في وقتنا الراهن، حيث تنامى اللاتسامح عبر العالم، ونتج ذلك عن التعصب والطائفية والانتصار للمقاربة الانعزالية مع إقصاء الآخر المختلف ونبذه واعتباره عدواً يجب محاربته وتدميره، فأصبح المتطرفون يشكلون تهديداً خطيراً، والدليل على ذلك ما يشهده العالم اليوم من حروب وأعمال إرهابية ضحاياها في الغالب أبرياء، حيث يتخذ المتطرفون من الاختلاف عن الآخر مبرراً للقيام بأعمالهم الإرهابية ضد المختلفين عنهم، خاصة غير الملتزمين بطريقتهم نفسها في الدين أو المذهب أو المظهر الخارجي، لأن المختلف قد يكون من الديانة نفسها أو من ديانة أخرى، وما تشهده بعض الدول العربية تأكيد على ذلك، وأيضاً ما يعانيه مسلمو الروهينغا في ميانمار دليل صارخ على اضطهاد الأقليات أينما وُجدوا، والتصوف بأبعاده الروحية يُعد رفضاً للفكر المتطرف والإقصائي والذي يتبنى اللا تسامح منهجاً له، فنبذ المتصوفة الانغلاق وانفتحوا على كل من اختلفوا معهم وشملوهم بتسامحهم ومحبتهم. وقبول الآخر في الفكر الصوفي نوع من الاعتراف بالأنا والآخر في الوقت نفسه، وتجلى هذا القبول من خلال انفتاح المتصوفة وعدم عزل أنفسهم عن الديانات والثقافات الأخرى، كالثقافة الهندية والفارسية والفكر اليوناني، كدليل على التلاقي والاحتكاك وتبادل التأثير والتأثر مع هذه الثقافات والديانات وكعربون ترحيب بالآخر المختلف، فمثلاً نجد المعجم الذي يوظفه المتصوفة يؤكد انفتاحهم على غير المسلمين، ولقاءاتهم لم تنقطع مع أصحاب الديانات الأخرى السابقة للإسلام، فلم يتوانوا عن الاستشهاد بنصوص مأخوذة من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، فالحلاّج مثلاً، استعمل بعض المصطلحات التي استمدها من المسيحية، كاللاهوت والناسوت وغيرها، كما أخذوا من الثقافات القديمة ما يلائم تجربتهم، ويعد البيروني أول من قال بأخذ متصوفة الإسلام عن حكماء الهند بعضاً من حكمتهم وفلسفتهم وعقائدهم الروحية ذات النفس الإشراقي الصوفي، كالحلول والتناسخ ووحدة الوجود، وقد تبناها المتصوفة المسلمون لأنها توافق سلوكهم ومجاهداتهم، وتعبر عن مكانة الإنسان السامية في الكون، وحسب الباحث التونسي صابر سويسي: «لم تقتصر صلة الصوفية بالآخر المسيحي أو اليهودي أو الهندي على مجرد التناظر والتحاور والدعوة إلى المذهب أو العقيدة، إنما اعتبر هذا الآخر أحياناً مرجعاً وسنداً في إرساء قواعد التجربة الصوفية، سواء كان ذلك عبر الاستفادة من نصوصه المقدسة، أو من خلال الاستئناس بسلوكه وطقوس تعبده أو تصوراته للوجود والخلق والصلة بالله». وبذلك، يكون المتصوفة المسلمون قد قاموا بردم الفجوة بينهم وبين من خالفهم، وجعلوا من مبدأ الانفتاح على الآخر وقبوله أحد أهم أسس فكرهم، لذلك استحقوا لقب أهل المحبة. ... المزيد