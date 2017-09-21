في ما وراء النجـوم

ترجمة: أحمد حميدة

أن ندخل في حالة تواصل مع نظام يتموقع في ما وراء الظواهر الفيزيائية، ونتخطى الحقائق المادية للدنو من أسرار الوجود المضمرة.. الخفيّة، وأن نخوض تجربة نفي الذات للتوحد مع الكون بصورة كلية، فتلك أوجه مختلفة لبحث يميـز النزعة الصوفية، تلك التجربة الروحية الحاضرة في كل الديانات وفي جميع الحضارات الإنسانية. ويحضر هذا التصوف بقوة في رسم المشاهد الطبيعية عند منعطف القرن العشرين، رسم سوف يتلمس من خلاله الفنان حقيقة ذاته الأصلية، ويبحث من خلاله، وعبر حجب الوجود المـادي، عن مكانته الحقيقية وأسراره الكينونية.

إن التسامي نحو المطلق وتجربة الليـل والتشوف إلى النور وتوق الإنسان الفرد إلى الانصهار في حقيقة الوجود الكلية، واختبار القوى المتعالية للطبيعة.. كل تلك المساعي الحسية والروحانية في آنٍ، المنشودة أو المختبرة من قبل الفنـان، لتحيلنا على مثل تلك التجربة الصوفية.

وتلك سمات نلمسها في المشاهد الطبيعيّة لغوغن، مونيه، هودلار، كليمت، مونش، فان غوغ، وفنانين أوروبيين أقل منهم شهرة أمثال شارل - ماري دولاك أو فنزال هابليك..، ولكن أيضاً عند أبرز ممثلي المدرسة الكنديّة للسّنوات 1920 - 1930، أمثال لاورن هاريس، توم طومسون أو إيملي كار.

عالم مأزوم مع إطلالة القرن العشرين

في بداية القرن العشرين، أثبتت المعرفة العلمية أن الكون ليس محدوداً، وأنه في حال تمدد لا متناه. فلم تعد الكنيسة المسيحية في الغرب يومذاك لتتفرد وحدها بتقديم تفاسير للعالم و للوجود. و في هذا السياق، كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد شهد اهتماماً متنامياً بسبل الخلاص الفردي خارج دائرة المؤسسات الدينية والكنسية. بل إنه، وأمام عالم بات منذوراً للدمار، تزايد الاهتمام بالديانات الشرقية «مثل البوذية» وبمقارباتها الشمولية للوجود وللفرد.