فصائل سورية معارضة تتوحد لمواجهة هجوم «جفش»

عواصم (وكالات)

انضمت ستة فصائل سورية معارضة أمس، إلى حركة «أحرار الشام» في وقت تشهد مناطق عدة في شمال سوريا معارك غير مسبوقة بين الفصائل وجبهة فتح الشام «جفش». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوما عنيفا لتنظيم «داعش» قطع خط إمداد يربط حلب ببقية الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، لكن مصدرا بالجيش السوري نفى ذلك.

وأعلنت حركة أحرار الشام، التي تعد أبرز الفصائل المعارضة في سوريا في بيان أمس، «شهدنا خلال الساعات الماضية سلسلة من الاعتداءات التي كادت أن تنزلق بالثورة إلى هاوية الاحتراب الشامل». وأضافت أنها من هذا المنطلق «تقبل انضمام إخوانها في ألوية صقور الشام وجيش الإسلام-قطاع إدلب وكتائب ثوار الشام، والجبهة الشامية-قطاع حلب الغربي، وجيش المجاهدين، وتجمع فاستقم كما أمرت وغيرهم من الكتائب والسرايا».

وأكدت الحركة أن «أي اعتداء على أحد أبناء الحركة المنضمين لها أو مقراتها هو بمثابة إعلان قتال لن تتوانى حركة أحرار الشام في التصدي له وإيقافه مهما تطلب من قوة».

وبدأت منذ الثلاثاء، وبالتزامن مع انتهاء محادثات أستانا حول سوريا التي شاركت فيها فصائل معارضة، اشتباكات عنيفة على محاور عدة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي.