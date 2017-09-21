عن التعلق.. حرب الأفكار.. ومحبة الآخر

علي أبو الريش

العالم اليوم مقبرة جماعية، أمواتها ذهبوا إلى الجحيم بفعل مادة سامة أطلق عليها جزافاً التعلق. لو علق طائر في غصن شائك، ما فائدة الجناحين؟ هذا سؤال الوجود بأكمله. نحن نحب لأن في الحب مكاناً نسكن فيه فيقينا من العواصف، ونحن نحب لأننا نبحث عن ملاذ آمن يحمينا من خطر الموت. المشكلة الأزلية هي الهروب من الموت. نقتل لأننا نخاف من الموت. نسرق لأننا نخاف من الموت. نبحث عن اللذة الجسدية لأننا نخاف من الموت. هذه وسائل اللاوعي للدفاع عن الذات. هذه الخداع البصرية التي يرينا إياها اللاشعور ليؤكد أننا لن نموت، لكنها تظل مجرد صور، هي أشبه بالحلم. وهي أيضاً رائعة العقل الباطن، وعبقريته الفذة. ولكن الإنسان ما زال يموت، ويذهب إلى القبر، لكن العقل الباطن يأبى أن يعترف بموت الإنسان، كون الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك عقلاً، ما جعله يشعر أنه الخليفة والمالك لمركز الكون، وعندما فوجئ بقول

كوبر نيكس إن الأرض ما هي إلا كوكب صغير من كواكب المجموعة الشمسية، أصيب بالنكبة، ولكنه لم يخضع، بل كابر وتحدى واتخذ كافة الأسلحة كي يقاوم خوفه المباغت فحول حبه للوجود إلى تعلق، وتعلق حتى اشتبك مع نفسه، ثم مع الآخر. في حب التعلق تملك واستيلاء وسيطرة، وغطرسة وتفجر رغبات لا واعية، ما يجعل المحب يعيش حالة الهيام فيما يحب، أياً كانت مادة الحب، سواء كانت إنساناً،أو مادة، أو عقيدة، أو حتى حيواناً، في هذه الحالة يكون الحب ممتزجاً باللاحب. يتحول الحب الذي كان في المحيط كما بينا إلى حب في المركز، بينما تصبح الحرية خارج المركز. هنا في التعلق قلب لا واعي للمعادلة الطبيعية، بل هو تحول لمجرى النهر، فبدلاً من أن يذهب إلى الحقل، يجنح إلى البحر فتموت الأشجار. عندما تتعلق بحب امرأة تصبح مغموساً في اللاوعي مغموراً في الطمي، فلا ترى غير أنك مندلق، مندفع باتجاه الجبل، تجهدك الارتفاعات الشاهقة، لكنك لا تستطيع أن تتراجع، تصل إلى المنتصف، وتتعلق هناك، ولا نجاة. أنت في هذا المأزق الوجودي، كالأعمى لا ترى غير هذا القارب في المحيط الواسع، العالم من حولك خواء، الكرة الأرضية ضيقة، بحيث لا تتسع سوى من تحب، فتضطر أنت إلى الاختباء في معطفه، إلى أن تتلاشى، تصبح لا شيء، تتحلل إلى سائل عفوي يتسرب في تلافيف المحبوب. أنت الآن في الداخل، أنت في السرمد، أنت في الجهة فوق الجاذبية، لا تراك العين المجردة، ولا حتى بالأشعة فوق البنفسجية. وكذلك عندما تتعلق بالمادة، فإنها تسرقك، تجعلك شيكاً بلا رصيد، تجعلك مصرفا مفلساً. وحتى تنجو فأنت على استعداد أن تنهب وتقتل، وتمارس أعتى أساليب الجريمة لأنك لا تريد أن تصبح فقيراً مثل جارك، أو صديقك.

حرب الأفكار

ما يحدث في العالم ليس حرباً على الجغرافيا، وإنما هي حرب الأفكار، التي في أصلها

حرب ضد الفناء. وفي العقيدة هناك مربط الخيل، هناك التجلي في التعلق الوجودي. يتحدث روسو في كتابه (دين الفطرة) ويقول: لا أحتاج لمن يهديني إلى عبادة تفرضها علي الفطرة. يتضح لنا من هذه الفكرة أن الإنسان بطبيعته متجلياً باتجاه التوحد بالكون والانسجام مع الخالق، بينما يأتي المدعون ليضيفوا اللغط الذاتي على الدين. ويقول «أوشو»: لا تجعل من الدين طقساً، فالطقس وسيلة من أجل تجنب الدين. من حديث هذين الفيلسوفين نستجلي الوعي الكامن من نظرتيهما إلى الدين، ونفهم من كلامهما أن الإنسان عندما اتجه إلى الله كان صافياً، ولكنه عندما نزل إلى الأرض وجد نفسه محملاً بقيم تعارضت مع ما يكنه في لا وعيه من قوى ذاتية مشحونة بنفايات العقل وتاريخ طويل من الإرهاصات المفاهيمية، والعادات، والرغبات ومتطلبات العيش مع كائنات أخرى تهدد وجوده، وهو الكائن الذي عرف الموت، عرف مفارقة الأرض، التي اعتقد أنه مليكها الأوحد. إذاً العلاقة بين الإنسان والدين التبست بالتضاد بدلاً من التلاحم، والانسجام، وبقصدية لا شعورية استخدم الإنسان الدين لأغراض الأنا بدلاً من أن يكون الدين وسيلة معايشة حياتية. ووجدنا كيف بدأ الصراع بين الكنيستين البروستانتية، والكاثوليكية، وكيف أظهر مارتن لوثر كنج استنفاره ضد تحكم الكنيسة واستبدادها، وكيف تحول رجال الكنيسة إلى كهنة غارقين في القداسة الأرضية بدلاً من التوجه إلى قداسة السماء. هذا الانشقاق الخارجي مبعثه انشقاق داخلي، وسيطرة للاوعي على مجمل تصرفات الإنسان ما جعله يتخوف من الدين الحقيقي، ويلجأ إلى دين اللاوعي، وفي هذه المنطقة الرمادية خيم الإنسان، وركز أوتاده، وظل ينظر إلى الدين كطقس، يروغ به صراعه الداخلي الذي طالما أرقه واستبد به، ولكن هل حل الإنسان معضلته الوجودية؟ بالطبع لا. لأن ما يدور في خلد الإنسان هو التمسك بالقشرة، والدين هو لب العلاقة ما بين الإنسان والوجود الكلي. ولم ينفك الإنسان يخوض الجدل العقيم ويمارس سلطة الأبوة على الكون، متعلقاً بالقشرة إلى درجة الثمالة، الأمر الذي أنساه الدين، وذكره بالطقس. ولو لاحظنا كيف يبدو المتعلق مثل الإنسان الواقع تحت التخدير. وفي الحقيقة هو فعلاً يقع تحت سطوة الأنا المزيفة التي تحاول الاختفاء وراء حزمة من المعارف والمفاهيم، لكي يكشف أمرها. فأنت عندما تنعت شخصاً بالأناني، فإنه سيشعر بالإهانة وسوف يمتعض، وسوف يرعد ويزبد، ومع أنه أناني بالفعل، لأنك لمست موضع الألم ولأنك وضعت حد السكين على رأس الدمل المتقيح. لا تستطيع أن تناقش المدعي عما يفعل وما يمارس من خرافة، لأنه يجد نفسه من خلال الخرافة يشبع رغبات الأنا، ولأنه يشعر أنك بهذه المناقشة تنزع عنه ملابسه، وتكشف عورته. المتعلق غارق في الوهم، والوهم هو طريقته في تنمية الأنا لديه، وشحنها بالقوة اللازمة والمطلوبة. فهو لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة، لأن الحقيقة تتواصل مع الوعي، والذي بدوره يدخلك في فضاء الإدراك.