«الفن الشعري» حسب هــوراس

ترجمة وتقديم د. شاكر لعيبي

كتاب أرسطو (البويطيقا De Poetica) (رَسَمَه العرب بصيغة أبوطيقا وبوطيقا) أو (فنّ الشعر) - ولعلّ تلخيص وتأويل ابن رشد له هو الأشهر في العربية - هو العمل الأوّل المعروف عن موضوع تعليمي سيُسمّى أوروبياً فيما بعد (الفن الشعريّ L&rsaquoArt Poétique). يقوم الكتاب جوهرياً على مبدأ المحاكاة الأرسطوطاليسيّ الذي ظل أساسياً في الوعيّ الشعريّ (والتشكيليّ) الأوروبيّ، ووصلت أصداؤه للثقافة العربية الكلاسيكية.

من أشهر المؤلفات عن (الفن الشعريّ ) كتاب هوراس بهذا العنوان. وهوراس شاعر غنائيّ لاتينيّ وناقد أدبيّ (65 ق.م &ndash 8 ق.م). عاش في مدينة روما. سافر إلى أثينا حيث اكتشف الفلسفة. في إيطاليا ربطته صداقة بالشاعرين فرجيل ورفوس. تتكون أعماله من مجموعة من المسرحيات التهكميّة والقصائد الغنائية والمقالات المتخصّصة المطوَّلة (ما نسميه في التراث العربي بالرسائل). يعتبر هوراس نفسه رجلاً مستقل التفكير. بعضهم يربطه بمجموعة «الشعراء الجدد» التي كان يمثلها الشاعر كتولوس (1). من الطريف أن هوراس يمنحنا بعض الإشارات عن شكله وهيئته: ضيئل الحجم، سمين، ابْيَضَّ شعر رأسه في وقت مبكر، غضوب، ماجن. أثّرت أعماله على الأدب الأوروبيّ، منذ عصر النهضة حتى القرن التاسع عشر.

في كتابهما (الأدب اللاتينيّ) كتب زيناكير وفريدوي (2): أن مضمون «رسالة إلى أوغست»(3)، الرسالة الثانية، الفقرة 1، تضع حجر الأساس إلى العمل الكبير لشيخوخة هوراس، المُسمّى «رسالة آل بيزو أو الفن الشعريّ». تاريخ العمل غير أكيد، ولكن يُؤرَّخ له نحو عام 13 ق. م. وربما بعد ذلك بقليل. لا يُعْرف على وجه الدقة من هم آل بيزو Pisons، أب وابنان يخاطبهم الشاعر: ومن بين الأسماء الشبيهة يُعتقَد أن الأمر يتعلق برجل كان قنصلاً عام 23 وبأبنائه القنصلين عام 7 و1 ق. م.

مُعالجَة مُتتابعة لعموم الشعر