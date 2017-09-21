شذرات من تجربة الحياة

د. سعيد توفيق

حُلم

في محمية وادي الجمال بجنوب البحر الأحمر، كنت أرنو من على ظهر قارب إلى تلك الجزيرة المتصلة بالشاطئ على هيئة لسان داخل البحر. تنمو على شاطئ الجزيرة ومياهها الضحلة أشجار المنجروف القصيرة التي ترتوي بماء البحر ولكنها تتميز بقدرتها العجيبة على مقاومة ملوحتها الزائدة، وتحط عليها طيور نادرة مهاجرة في أوقات معلومة من السنة. طلبت من ريس القارب أن يدنو من الجزيرة.. كان ما يشغلني شيء أهم من الصيد في تلك اللحظة. كلما دنونا كشف المشهد عن سحره.. رمال بيضاء ناعمة تغوص تدريجيًا في البحر، تعقبها شعاب مرجانية تنعكس ألوانها في ضوء الشمس على صفحة الماء، ثم يصبح اللون مخضرًا، ثم لازورديًّا، ليميل بعد ذلك إلى الزرقة الداكنة تدريجيًّا. على الجزيرة كوخ من الخوص، أمامه مباشرة شرَك ثابت لاصطياد الأسماك يُسمى «مَنصّب»، وفلوكة بدائية صغيرة تسع شخصين. وقفت مشدوهًا، ولاحظ ريس القارب دهشتي وتساؤلاتي الحائرة بحسه الفطري، فقال: هذا كوخ بناه أحد أفراد القبائل التي تعيش على الرعي بجوار البحر، ولكنه فضل أن يعيش هنا على حياة الصيد مع زوجته وأطفاله، كلما رُزق رزقًا وفيرًا من الأسماك راح يبيعها ليشتري بثمنها شيئًا من الأشياء البسيطة التي تلزمه، وليس يلزمه إلا أقل القليل.

حينما ابتعدنا عن الجزيرة من أجل الصيد في عمق البحر، خيم الليل علينا، ولكن عيني كانت ترنو إلى الجزيرة من حين لآخر. بدا لي الكوخ عن بعد نقطة مضيئة في فضاء كوني. كانت هذه النقطة الضوئية تتلألأ كشعلة من نار وقودها من حطب. نار يستخدمها الرجل البسيط للإنارة، وليطهو عليها طعامه مما اصطاد، وليذوق في الليل- إن شاء- عسيلة رفيقته وقد تشبعا بعنفوان الطبيعة. تأملت حياة البشر الذين يعيشون في المدن يتصارعون ويتدافعون كل لحظة من أجل صغائر الأشياء ويموتون من أجلها، دون أن يجربوا أو يعيشوا الحياة ذاتها ولو لفترة قصيرة. وتأملت حكمة الفلاسفة الرواقيين في قولهم: «عش وفقًا للطبيعة».. عش وفقًا لقانون الطبيعة. تأملت فتدبرت، وقلت لنفسي: كم أهلكتنا حياة المدينة! كم ألح علىّ حلم الحياة في مثل هذا الكوخ، ولو لمدة شهر في السنة. لا يزال الحلم يراودني ويعينني على الهروب لحيظات من الواقع الفظ إلى مملكة الخيال الجميل الذي يظل حاضرًا في وعينا اللاشعوري ولو بالتمني.

حنين

الحنين إلى الماضي مفطور في طبائع البشر، ربما لأن الماضي ينطوي على الزمان المنقضي الذي ولى ولم نعد نملك استرجاعه، بما في ذلك حالة الطفولة البريئة التي طواها الزمان فيما طوى. تزداد وطأة الحنين إلى الماضي حينما يكون الحاضر مفلسًا، ليس فيه شيء موصول بهذا الماضي أو يعوضنا عنه بما فيه من غَناء وغِناء. مصر عندي فيما مضى كانت أغنية يشيع فيها حب الحياة والاحتفاء بها... ترى ذلك في الأغاني ذاتها التي يكتبها أساطين الكلمة واللحن والغناء، وتراها في الأفلام السينمائية الرائدة، وفي شوارع مصر ومبانيها التي لم تكن تعرف العشوائيات، وفي جمال نسائها وأدب رجالها وشهامتهم.