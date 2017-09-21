الإصلاح الضريبي.. وزير الخزانة في دائرة الضوء

ألبرت هانت*

ينبغي أن يكون موسم الإصلاح الضريبي هو وقت تألق وزير الخزانة الأميركي «ستيف منوشين»، بيد أن هناك أسباباً وجيهة للشك في أن وزير الخزانة مستعد لتسليط الضوء عليه. وسيكون «منوشين» شخصية مركزية، حيث ستبدأ الوزارة الأسبوع القادم في طرح تفاصيل الخطة الضريبية للرئيس دونالد ترامب، ومن ثم تحاول إقناع الكونجرس والجمهور بالخطة. يذكر أنه لم يتم تنفيذ إصلاح ضريبي حقيقي منذ أكثر من 30 عاماً، ما يؤكد صعوبة التحدي. وقد قاد «منوشين» الأشهر الثمانية الأولى الصعبة، حيث أصدر تصريحات مربكة ومتناقضة بشأن الخطط الضريبية، وتفوه بحماقات كثيرة أخرى، وأصبح متورطاً في إحراج شخصي. هذه ليست هي القاعدة بالنسبة لوزير خزانة، ترقب الأسواق المالية والحكومات الأجنبية كلماته وأفعاله بعناية.

لقد شهدت الولايات المتحدة مجموعة رائعة من وزراء الخزانة المحترمين والناجحين، كان بعضهم من عمالقة وول ستريت أمثال «روبرت روبين» و«هانك بولسون». هذا إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومة أمثال «جورج شولتز» و«جيمس بيكر» و«تيم جيثنر» ورجل الاقتصاد «لاري سامرز». وقاد هؤلاء البلاد خلال أزمات الديون العالمية والجدل الضريبي والانهيار المالي عام 2008. وكانت علاماتهم التجارية تتميز بالخبرة والمهارة لطمأنة الأسواق المتقلبة والتقدير الحذر.

ويبدو أن «منوشين» لديه القليل من هذه المؤهلات والصفات. فقد كان مسؤولاً تنفيذياً في مؤسسة «جولد مان ساكس»، لكنه لم يكن أبداً رئيساً تنفيذياً لإحدى الشركات العملاقة في «وول ستريت»، كما كان «روبين» أو «بولسون». كما أنه ليس لديه خبرة حاكمة أو سياسية إلا كمتبرع للحملة. وقد صنع الكثير من المال عندما كان يدير شركة للرهن العقاري في كاليفورنيا، لكنه تم توبيخه من وزارة الخزانة لقيامه بفرض حجوزات على أصحاب المنازل.

ولا يبدو أنه على دراية خاصة أو مريحة بالقضايا الحكومية الرئيسية، أما الإصلاح الضريبي، فيبدو مرتبكاً وغير منظم بشكل جيد. في البداية، أعلن «منوشين» أن الأغنياء لن يحصلوا على أي «تخفيضات ضريبية مطلقة». ثم قال ربما لن يكون الأمر كذلك. وكان مذبذباً فيما إذا كانت الإدارة ستؤيد حزمة ضريبية تؤدي إلى خسارة في الإيرادات الحكومية، وحول ما إذا كان التركيز سيكون على التخفيضات للشركات أو لدافعي الضرائب من الأفراد.

وقد وجه السيناتور «الديمقراطي» «رون وايدن»، عضو اللجنة المالية الخاصة بصياغة الضرائب، نقداً حاداً لـ«منوشين» عندما حضر جلسة عقدتها اللجنة في شهر يونيو الماضي، وقال له: «لقد التزمت بأنه لن تكون هناك تخفيضات ضريبية مطلقة للأغنياء»، وأضاف ساخراً: «لذا فإن هذا قد يحدث وقد لا يحدث». وبشكل خاص، يشكو بعض الأعضاء «الجمهوريين» في الكونجرس من أن «منوشين» قد أعطى الذخيرة للنقاد عن الخطة الضريبية التي سيقوم بعرضها.