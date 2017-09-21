الأمم المتحدة.. والدفاع عن الأميركيين الإيرانيين

كولوم لينش*

اعتبرت هيئةٌ لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة أن اعتقال ومحاكمة إيران لمواطنَين يحملان الجنسية المزدوجة الإيرانية والأميركية ينتهك حقهما المعترف به دولياً في محاكمة عادلة، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنهما. القرار الذي صدر في الخامس من سبتمبر عن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والذي نشر الاثنين الماضي، يأتي قبل أيام قليلة من المحادثات التي من المرتقب أن يجريها وزير الخارجية الأميركي «ريكس تيلرسون» مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وممثلي قوى كبيرة أخرى حول برنامج طهران النووي. ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع رفيع المستوى على خلفية تصاعد التوتر داخل إدارة ترامب حول مسار العلاقات الأميركية مع إيران. ذلك أن تيلرسون ومسؤولين آخرين مهمين في مجلس الأمن القومي يضغطون على الرئيس من أجل إعادة التصديق على الاتفاق النووي، ويخشون أن من شأن تعطل الاتفاق إحداث انقسام بين الولايات المتحدة وبعض أقرب حلفائها. ولكن خلاصات الفريق الأممي تتوقع أن تصب الزيت على النار، وتقوي موقف المتشددين في الإدارة الأميركيين، بمن فيهم ترامب، الذي خاض حملة انتخابية تعهد فيها بإلغاء الاتفاق النووي، ومن المرجح أن يبتهج لفرصة تصوير إيران كدولة مارقة عشية زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نيويورك من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

«سياماك نامازي»، مدير شركة نفط يحمل الجنسية المزدوجة الأميركية والإيرانية، أُوقف في أكتوبر 2015، ووُجهت له تهمة التجسس والتعاون مع «حكومة معادية». أما والده البالغ 81 عاماً محمد باقر نامازي، وهو مسؤول سابق في «اليونيسيف»، ويحمل أيضاً الجنسية الإيرانية والأميركية، فقد أُوقف في فبراير 2016 في مطار طهران أثناء محاولته زيارة ابنه في سجن «إيفين» الشهير. واتُّهم أيضاً بالجريمة نفسها. وقد حُكم على كليهما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة «التواطؤ مع دولة عدو» &ndash في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة. وفي بيان نشر صباح الاثنين، قال شقيق باباك: «إنني مسرور للغاية لأن الأمم المتحدة وجدت أن اعتقال والدي وأخي غير قانوني. وهذا يُظهر بوضوح ما نعرفه من البداية: أنهما لم يرتكبا أي شيء مخالف للقانون».

ومن جانبه، قال «جارد جينر»، محامي العائلة: «إن هذا القرار يوضّح بتفصيل لماذا يُعتبر اعتقال الأب والابن نامازي غير قانوني، ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي»، مضيفاً: «لقد حان الوقت كي تحل إيران هاتين القضيتين وتسمح بجمع شمل عائلة نامازي من جديد». خلاصات الفريق الأممي تستند بشكل رئيسي إلى أدلة قدمها محامي عائلة «نامازي». ويشار هنا إلى أن الحكومة الإيرانية لم تجب على طلب الفريق الأممي من أجل التعليق على هذه القضية. ومن جانبها، لم تجب البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على طلب التعليق.

التقرير يشير إلى أن الابن نامازي أُودع زنزانة «مظلمة وباردة ورطبة» لا سرير فيها، وأنه خاض إضراباً عن الطعام ذات مرة. كما خضع لاستنطاق طويل من قبل الحرس الثوري الإيراني. ويقول التقرير إن «محادثاته مع عائلته تثير قلقاً حقيقياً بشأن إمكانية قيامه بالانتحار». أما الأب نامازي &ndash الذي يعاني من «مرض قلبي خطير» وسبق له أن خضع لعملية جراحية ثلاث مرات &ndash فقد خضع لـ «فترات مطولة من الحبس الانفرادي». وكان أمين عام الأمم المتحدة «أنتونيو جوتيريس» قد وجّه رسالة سرية في يونيو الماضي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني ناشده فيها الإفراج عن الأب لأسباب إنسانية. وقال الفريق الأممي إن ممثلي الأب والابن «نامازي» أثبتا أن إيران انتهكت القانون الدولي الذي يحظر الاعتقال التعسفي، وأن عبء توفير الدليل لتفنيد الادعاءات يقع على السلطات في طهران. كما أكد الفريق أن الأب والابن نامازي حُرماً من حقهما في محاكمة عادلة، لأنهما لم يستطيعا فحص الشهود والأدلة. وقال التقرير: «إن الفريق الأممي يَعتبر أن ثمة نسقاً متزايداً يشمل الحرمان التعسفي من الحرية لمواطنين مزدوجيْ الجنسية في جمهورية إيران الإسلامية»، ثم خلص إلى أن «الأب والابن نامازي استُهدفا» بسبب جنسيتهما المزدوجة الإيرانية الأميركية.

*كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»