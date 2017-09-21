وادي السيليكون.. وثورة تكنولوجيا التمويل

مرت عشرة أعوام على الأزمة المالية السابقة وبدأ بعض الناس بالفعل يتوقعون اقتراب أزمة تالية. وحين تحدث هذه الأزمة، فإن جذورها ستكون على الأرجح في وادي السيليكون وليس وول ستريت. وعالم التمويل يبدو مختلفاً اليوم للغاية عما كان عليه قبل عشر سنوات. ففي عام 2007، انصبت أكبر مخاوفنا على الشركات «الأكبر من أن تفشل». وكانت بنوك «وول ستريت» مذهلة الحجم ومحورية لصحة النظام المالي بحيث لا تستطيع أي حكومة عاقلة تركها تسقط. وكانت البنوك التي تدرك مكانتها الراسخة تقوم بمراهنات مفرطة الخطورة في أسواق الإسكان وابتكرت مشتقات مالية تتزايد تعقيداً دوماً. والنتيجة كانت أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي الأعوام التالية لعام 2007، حققنا تقدماً كبيراً في معالجة معضلة الشركات «الأكبر من أن تفشل». وأصبحت بنوكنا بها رأسمال أكبر من أي وقت مضى. والهيئات التنظيمية تجري اختبارات صلابة بانتظام على المؤسسات الكبيرة. وفرض قانون «دود-فرانك» للإصلاح المالي اشتراطات صارمة على المؤسسات المالية المهمة للنظام. واستطاعت هذه الإصلاحات تقليص المخاطر التي تسببت في الأزمة المالية لكنها تجاهلت وفي بعض الحالات فاقمت مخاطر ناشئة قد تتسبب في أزمة تالية.
ومنذ عام 2007، اكتسحت موجة هائلة من الابتكارات القطاع المالي مما أثر على كل جوانب التمويل تقريباً. وبدأت شركات جديدة تعتمد على النصح الروبوتي مثل «بيترمنت» و«ويلثفرونت» تقدم النصح المالي بناء على حسابات لوغاريتمية بها القليل من المدخلات البشرية أو من دونها. وخلقت شركات التمويل الجماعي مثل «كيكستارتر» و«ليندنج كلوب» وسائل جديدة للشركات والأفراد كي يجمعوا المال من شبكات متفرقة من الأفراد. وغيرت عملات افتراضية جديدة مثل «بتكوين» و«إيثروم» فهمنا بشكل جذري لكيفية عمل النقود والطريقة التي يجب أن تعمل بها.
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ثانياً: شركات تكنولوجيا التمويل أكثر صعوبة في مراقبتها من الشركات المالية التقليدية. لأنها تعتمد على لوغاريتمات كمبيوترية معقدة في كثير من وظائفها الرئيسية. فمن الصعب على من هم خارجها أن يطلعوا على صورة واضحة للمخاطر والمكاسب. ولأن كثيراً من تكنولوجيتها جديدة ومبتكرة للغاية فربما تكون خارج نطاق الهياكل التنظيمية التقليدية والقديمة. والانتشار في الآونة الأخيرة «لعروض الأسعار المبدئي للعملات» على سبيل المثال ترك المنظمين حول العالم في حيرة في كيفية التعامل معها. ثالثاً: شركات تكنولوجيا التمويل لم تضع مجموعة من الأعراف والتوقعات غير المكتوبة التي ترشد المؤسسات المالية التقليدية. وفي عام 2008، حين كان بنك «ليمان برازرز» يترنح على هاوية الإفلاس اجتمع رؤساء أكبر البنوك الاستثمارية في «وول ستريت» في نيويورك، كي ينسقوا أعمالهم، ويمنعوا المزيد من الكوارث.
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*أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة تكساس «إيه آند إم»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»