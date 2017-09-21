وادي السيليكون.. وثورة تكنولوجيا التمويل

وليام ماجنوسن*

مرت عشرة أعوام على الأزمة المالية السابقة وبدأ بعض الناس بالفعل يتوقعون اقتراب أزمة تالية. وحين تحدث هذه الأزمة، فإن جذورها ستكون على الأرجح في وادي السيليكون وليس وول ستريت. وعالم التمويل يبدو مختلفاً اليوم للغاية عما كان عليه قبل عشر سنوات. ففي عام 2007، انصبت أكبر مخاوفنا على الشركات «الأكبر من أن تفشل». وكانت بنوك «وول ستريت» مذهلة الحجم ومحورية لصحة النظام المالي بحيث لا تستطيع أي حكومة عاقلة تركها تسقط. وكانت البنوك التي تدرك مكانتها الراسخة تقوم بمراهنات مفرطة الخطورة في أسواق الإسكان وابتكرت مشتقات مالية تتزايد تعقيداً دوماً. والنتيجة كانت أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي الأعوام التالية لعام 2007، حققنا تقدماً كبيراً في معالجة معضلة الشركات «الأكبر من أن تفشل». وأصبحت بنوكنا بها رأسمال أكبر من أي وقت مضى. والهيئات التنظيمية تجري اختبارات صلابة بانتظام على المؤسسات الكبيرة. وفرض قانون «دود-فرانك» للإصلاح المالي اشتراطات صارمة على المؤسسات المالية المهمة للنظام. واستطاعت هذه الإصلاحات تقليص المخاطر التي تسببت في الأزمة المالية لكنها تجاهلت وفي بعض الحالات فاقمت مخاطر ناشئة قد تتسبب في أزمة تالية.

ومنذ عام 2007، اكتسحت موجة هائلة من الابتكارات القطاع المالي مما أثر على كل جوانب التمويل تقريباً. وبدأت شركات جديدة تعتمد على النصح الروبوتي مثل «بيترمنت» و«ويلثفرونت» تقدم النصح المالي بناء على حسابات لوغاريتمية بها القليل من المدخلات البشرية أو من دونها. وخلقت شركات التمويل الجماعي مثل «كيكستارتر» و«ليندنج كلوب» وسائل جديدة للشركات والأفراد كي يجمعوا المال من شبكات متفرقة من الأفراد. وغيرت عملات افتراضية جديدة مثل «بتكوين» و«إيثروم» فهمنا بشكل جذري لكيفية عمل النقود والطريقة التي يجب أن تعمل بها.

وأسواق التكنولوجيا المالية تلك مليئة بشركات ناشئة صغيرة، وهي النقيض تماماً لبنوك «وول ستريت» الكبيرة المركزة التي هيمنت لفترة طويلة على التمويل. وهذه الشركات الناشئة حققت فوائد كبيرة للمستثمرين والمستهلكين. وجعلت تكنولوجيا التمويل اتخاذ القرار آلياً وقلصت كلفة التعاملات مما سهل حركة عجلات التمويل وجعلها أسرع وأكثر كفاءة. ووسعت أيضاً إمكانية الحصول على رأس المال لجماعات جديدة لم يكن بوسعها الحصول على رأس المال بغير تكنولوجيا التمويل مما جعل التمويل أكثر ديمقراطية عما كان عليه من قبل. لكن الثورات تنتهي دوماً بدمار. وثورة تكنولوجيا التمويل خلقت بيئة حبلى بعدم الاستقرار والاضطراب. وهي تفعل هذا عبر ثلاث وسائل: أولاً- شركات تكنولوجيا التمويل أكثر هشاشة أمام الصدمات السريعة عن بنوك «وول ستريت» التقليدية. ولأنها صغيرة وغير متنوعة فيمكن بسهولة أن تسقط حين تصطدم بعقبة صغيرة في السوق، ولكم أن تنظروا إلى حالة شركة «إم. تي. جوكس»، التي كانت تتخذ من طوكيو مقراً، والتي كانت أكبر بورصة لعملة بتكوين حتى أسقطها، فيما يبدو اختراقاً أمنياً في عام.

ثانياً: شركات تكنولوجيا التمويل أكثر صعوبة في مراقبتها من الشركات المالية التقليدية. لأنها تعتمد على لوغاريتمات كمبيوترية معقدة في كثير من وظائفها الرئيسية. فمن الصعب على من هم خارجها أن يطلعوا على صورة واضحة للمخاطر والمكاسب. ولأن كثيراً من تكنولوجيتها جديدة ومبتكرة للغاية فربما تكون خارج نطاق الهياكل التنظيمية التقليدية والقديمة. والانتشار في الآونة الأخيرة «لعروض الأسعار المبدئي للعملات» على سبيل المثال ترك المنظمين حول العالم في حيرة في كيفية التعامل معها. ثالثاً: شركات تكنولوجيا التمويل لم تضع مجموعة من الأعراف والتوقعات غير المكتوبة التي ترشد المؤسسات المالية التقليدية. وفي عام 2008، حين كان بنك «ليمان برازرز» يترنح على هاوية الإفلاس اجتمع رؤساء أكبر البنوك الاستثمارية في «وول ستريت» في نيويورك، كي ينسقوا أعمالهم، ويمنعوا المزيد من الكوارث.

ومن الصعب تخيل حدوث شيء مثل هذا في عالم تكنولوجيا التمويل، ولا شك أن التطور الصناعي وتنوع المشاركين يجعل الشركات ليس لديها إلا القليل من الحوافز لتتعاون من أجل خير أكبر، بل تعطي الأولوية للنمو الكبير والمغامرات، فما الذي يجعل تكنولوجيا التمويل أكثر أمناً؟ لا توجد إجابات سهلة، لكن البداية قد تكون في النظر فيما يتجاوز الولايات المتحدة، فقد دشنت الحكومات في أبوظبي وسنغافورة «مختبرات تنظيمية» تستطيع فيه شركات تكنولوجيا التمويل التعاون مع الجهات التنظيمية لضمان سلامة وصحة ممارساتها، وأقامت هيئة السلوك المالي في لندن برنامجاً مشابهاً. وهذه الإجراءات واعدة للغاية، لكن إدراكنا للحاجة إلى معالجة مشكلات تكنولوجيا التمويل أهم من كيفية التعامل معها، ووادي السيليكون هو مستقبل التمويل وليس وول ستريت.

*أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة تكساس «إيه آند إم»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»