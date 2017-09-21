أميركا: الأسلحة الإيرانية للحوثيين لا تنقطع

إريك شميت*

أعلن قائد عسكري أميركي كبير في الشرق الأوسط يوم الاثنين الماضي أن إيران ما زالت تهرب الأسلحة والتكنولوجيا إلى اليمن لتذكي نيران الصراع المدني وتعزز قوة المتمردين المدعومين من إيران لإطلاق صواريخ أكثر دقة وأبعد أمداً على المملكة العربية السعودية. ولطالما اتُّهِمت إيران بتقديم السلاح للحوثيين في شمال البلاد الذين أطاحوا بالحكومة من العاصمة صنعاء.

وصرح الأدميرال «كيفين إم. دونيجان» في ختام رحلته التي استغرقت عامين، وينتقل بعدها إلى الاضطلاع بتكليف جديد في البنتاجون أن إيران تدعم «الحوثيين» بترسانة تتزايد قوة، تضم صواريخ بالستية ومضادة للسفن وألغاماً بحرية وقوارب ناسفة، هاجمت بها سفن الحلفاء في البحر الأحمر أو استهدفت بها الأراضي السعودية قبالة الحدود الشمالية لليمن. وردت الولايات المتحدة والحكومة اليمنية وحلفاؤهما في المنطقة بضربات مضادة واستعادت بعض المناطق الساحلية التي كان «الحوثيون» يسيطرون عليها لإحباط تهديدات تعطيل الشحن الدولي، لكن الخطورة ما زالت قائمة بحسب قول الأدميرال.

وقال الأدميرال الأميركي في تصريحات عبر مكالمة هاتفية استمرت ساعة من مقر الأسطول الخامس في دولة البحرين إن «هذه الأنماط من الأسلحة لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع... ولا صعوبة في أن نستنتج أن الحوثيين لا يحصلون على هذه الأنظمة فحسب، بل على الأرجح يحصلون أيضاً على التدريب والنصح والمساعدة في كيفية استعمالها». وجاءت تعليقات الأدميرال قبل يوم واحد من إلقاء الرئيس دونالد ترامب كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في غمرة عدم يقين عميق بشأن ما سيفعله بشأن الاتفاق النووي بين إيران وقوى دولية خمس والولايات المتحدة. وتقوم الإدارة بمراجعة سياستها تجاه إيران لتتضمن هذه المراجعة كيفية التعامل مع دعم إيران للمقاتلين الشيعة في سوريا والعراق.

وركزت اتهامات «دونجان» على ما يشتبه أنها مساعدات إيرانية للمتمردين «الحوثيين»، وقدمت الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى كميات هائلة من الأسلحة وصيغاً أخرى من الدعم العسكري للحكومة اليمنية وحلفائها المتمثلين في ائتلاف تقوده المملكة العربية السعودية. وهناك ما يدعم فيما يبدو اتهامات الأدميرال دونجان في جانب منه على الأقل. فقد أشارت نتائج تقرير صدر في وقت متأخر العام الماضي عن شركة «أبحاث صراع التسلح» للاستشارات الخاصة بالتسلح أن الأدلة المتاحة تشير فيما يبدو إلى «خط أسلحة يمتد من إيران إلى الصومال واليمن يتضمن النقل بقوارب شراعية لكميات كبيرة من الأسلحة التي تنتجها إيران وأسلحة من المقنع أنها مستمدة من المخزون الإيراني».

وخضعت إيران لسلسلة من العقوبات الدولية حظرت عليها تصدير الأسلحة. وأعلنت الولايات المتحدة مراراً أن طهران انتهكت العقوبات بدعمها قوات بالوكالة في عدد من الصراعات مثل العراق وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية. وذكر بيان للبحرية الأميركية أنه بين سبتمبر 2015 ومارس 2016، اعترضت السفن الحربية لقوات التحالف أربعة مراكب شراعية إيرانية محملة بأكثر من 80 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات وخمسة آلاف بندقية كلاشينكوف وبنادق قنص ورشاشات ونحو 300 قاذفة قنابل صاروخية. وأكد دونجان أنه لم تتم عمليات مصادرة منذئذٍ لكنه يشتبه في أن لإيران يد في قدرة «الحوثيين» الواضحة على إحلال وتحسين مخزونهم من الأسلحة وأضاف: «إنها ليست صفقة واحدة وتوقفت، بل الأمر متواصل فيما يبدو».

*كاتب أميركي متخصص في شؤون الأمن القومي والإرهاب

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»