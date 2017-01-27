الإمارات والهند تؤكدان عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع

نيودلهي (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع.
وشدد البلدان على التزامهما العميق ببناء شراكة استراتيجية شاملة ومواصلة تعزيز الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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وأكد البلدان أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح على الآخر والتسامح في المجتمعات وفيما بينها، واتفقا على العمل معاً عن كثب لمواجهة شرور وأمراض التطرف والإرهاب والتعصب الديني وضرورة مواصلة الجهود لنشر التجربة الإماراتية الهندية في بناء مجتمعات كنماذج يقتدى بها في محاربة الإرهاب والتطرف..
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