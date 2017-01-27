الإمارات والهند تؤكدان عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع

نيودلهي (وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع.

وشدد البلدان على التزامهما العميق ببناء شراكة استراتيجية شاملة ومواصلة تعزيز الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2017 كضيف شرف رئيس في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ 68.

وأكد البلدان أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح على الآخر والتسامح في المجتمعات وفيما بينها، واتفقا على العمل معاً عن كثب لمواجهة شرور وأمراض التطرف والإرهاب والتعصب الديني وضرورة مواصلة الجهود لنشر التجربة الإماراتية الهندية في بناء مجتمعات كنماذج يقتدى بها في محاربة الإرهاب والتطرف..