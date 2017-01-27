  • الجمعة 29 ربيع الآخر 1438هـ - 27 يناير 2017م

أكدتا أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح على الآخر والتسامح في المجتمعات وفيما بينها

الإمارات والهند تؤكدان عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع

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تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

نيودلهي (وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع.

وشدد البلدان على التزامهما العميق ببناء شراكة استراتيجية شاملة ومواصلة تعزيز الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2017 كضيف شرف رئيس في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ 68.

وأكد البلدان أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح على الآخر والتسامح في المجتمعات وفيما بينها، واتفقا على العمل معاً عن كثب لمواجهة شرور وأمراض التطرف والإرهاب والتعصب الديني وضرورة مواصلة الجهود لنشر التجربة الإماراتية الهندية في بناء مجتمعات كنماذج يقتدى بها في محاربة الإرهاب والتطرف..

وفيما يلي نص البيان: "إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند في الفترة من 24 -26 يناير 2017 كضيف شرف رئيس في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ 68 هي مناسبة بالغة الأهمية في تعزيز العلاقات المتميزة والودية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة وأنها الزيارة الثانية لسموه منذ فبراير 2016، بما يعكس بوضوح المشاعر الطيبة التي يكنها سموه وشعب دولة الإمارات للهند قيادة وشعبا. ... المزيد
     
 

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