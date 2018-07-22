حارس ليفربول إلى ليستر سيتي

لندن (رويترز)

أكد ناديا ليفربول وليستر سيتي المنافسان في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، انتقال حارس المرمى داني وارد لصفوف ليستر في عقد يمتد لأربع سنوات. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن ليستر سيتي دفع نحو 12.5 مليون جنيه إسترليني (16.41 مليون دولار) مقابل ضم الحارس البالغ من العمر 25 عاماً.

وانضم وارد لصفوف ليفربول قادماً من ركسهام في يناير 2012 وشارك ثلاث مرات فقط مع الفريق القادم من مرسيسايد، وكان الحارس الثالث بعد لوريس كاريوس وسيمون مينيوليه الموسم الماضي.

وقال وارد في تصريحات لمحطة نادي ليستر التلفزيونية: «جئت إلى هنا لتطوير أدائي بشكل عام، وأتمنى أن أحقق المزيد من النجاح. حقق النادي نجاحاً في السنوات الأخيرة ويحدوني الأمل أن يتكرر ذلك في المستقبل».